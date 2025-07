Doanh nghiệp phục hồi phát triển, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nội địa do ngành Thuế thực hiện ước đạt 1.142.982 tỷ đồng, bằng 66,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 29,7% so với cùng kỳ thực hiện. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận, qua đó đóng góp nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 ngày 10/7/2025. Ảnh: Đức Minh Thu ngân sách tăng trưởng 29,7% trong 6 tháng Chiều 10/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các vụ/đơn vị thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo Cục Thuế; trưởng thuế các tỉnh, thành phố và trực tuyến tại 385 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế, cải thiện hơn nữa uy tín, hình ảnh của cơ quan thuế, cán bộ thuế; tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Qua 6 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác tăng thu từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như: Kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh theo chuỗi, khai thác tài nguyên, khoáng sản… mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu. Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác quản lý thuế, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện ước đạt 1.180.967 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 24.668 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán, bằng 83,4% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 1.156.299 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, ngành Thuế đã triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ về thuế để kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, kết quả trên không chỉ phản ánh sự chủ động của ngành Thuế trong triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách, mà còn phản ánh rõ nét hiệu quả từ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, phí; các chính sách nêu trên được thực hiện từ năm 2021 đến nay cơ bản đã ngấm vào doanh nghiệp. Theo phân tích của các chuyên gia, những doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô và doanh thu đang còn hạn chế thì việc được giảm thuế, giảm phí là vô cùng quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng phải đi vay, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro kinh tế toàn cầu, duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần quan trọng vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao kết quả ngành Thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh kết quả thu ngân sách, công tác tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ngành Thuế đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện. Từ tháng 3/2025, toàn ngành Thuế đã vận hành mô hình 3 cấp và từ 1/7/2025, ngành Thuế đã thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức mới của cơ quan thuế gồm 34 thuế tỉnh, thành phố; 350 thuế cơ sở để đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua 2 đợt sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế đã giảm từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 600 đầu mối. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2025, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo ngành Thuế tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng chính sách theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2025 được phân công chủ trì cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính như: Xây dựng Luật Quản lý thuế (thay thế) và Nghị định hướng dẫn sau khi Luật được ban hành. Cuối năm 2025 trình Luật Thuế thu nhập cá nhân, nghị định thuế thu nhập doanh nghiệp; tích cực phối hợp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) để đóng góp ý kiến vào nội dung xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn. Chủ động đánh giá khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2025, dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, phù hợp theo địa bàn hành chính mới và chi tiết đến cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế theo mô hình mới là quản lý theo đối tượng, kết hợp quản lý theo chức năng. Tổ chức tốt công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế. Tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang cơ chế kê khai theo doanh thu thực tế kể từ ngày 1/1/2026. Đảm bảo tiến độ xóa bỏ thuế khoán đúng định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi. Đặc biệt, Cục Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. "Nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2025 cho thấy còn nhiều những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của ngành Thuế, tôi tin tưởng rằng toàn thể các đồng chí sẽ đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025" - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh. Triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2025, cơ quan thuế triển khai nhiều chính sách miễn, giảm cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn, giảm ước tính khoảng 96.749 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2025; đặc biệt là gói hỗ trợ giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 được Quốc hội thông qua, cũng như các gói chính sách hỗ trợ khác được ban hành đảm bảo chính sách tới được các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ hiệu quả của việc triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế theo các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ trong năm 2025, từ đó chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tiếp tục có các gói chính sách hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Văn Tuấn