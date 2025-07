Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng chất lượng kế toán, kiểm toán

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nội địa do ngành Thuế thực hiện ước đạt 1.142.982 tỷ đồng, bằng 66,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 29,7% so với cùng kỳ thực hiện. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận, qua đó đóng góp nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước.