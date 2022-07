Bộ Tài chính đã biên soạn và công khai Báo cáo ngân sách dành cho công dân 6 tháng đầu năm 2022, nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin về quá trình điều hành dự toán ngân sách nhà nước trong năm.

Bản báo cáo ngân sách dành cho công dân với các thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp biểu đồ, đồ họa.

Bản Báo cáo đã cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế vĩ mô; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước; các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Công khai ngân sách dành cho công dân 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: TL.

Thông qua hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu với các hình ảnh, bảng, biểu đồ, bản Báo cáo đã giúp người dân bình thường, ngay cả những người nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách đều có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được Bộ Tài chính thực hiện thường xuyên, nhằm góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Báo cáo đang ngày càng được hoàn thiện theo hướng đa dạng về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian báo cáo, được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đánh giá cao.

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố vào tháng 6/2022, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai ngân sách nhà nước và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.