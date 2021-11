Công ty Đầu tư phát triển Sóc Sơn bị phạt do không công bố thông tin

(TBTCO) - Những tên tuổi lớn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ như Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm PTI…, thời gian gần đây đã đầu tư mạnh vào công nghệ để nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và đã gặt hái được những kết quả khả quan bất chấp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Theo AM Best - cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu, ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng nhờ quá trình chuyển đổi số đang diễn ra, khung pháp lý được cải thiện và nhân khẩu học thuận lợi.