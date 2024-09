Cục Hải quan Bình Dương: Nỗ lực cải cách, đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp

Thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 11.352 tỷ đồng Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nên tiến độ thu thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Bình Dương khả quan, đạt hơn 11.352 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023. Cục Hải quan Bình Dương cho hay, thống kê đến cuối tháng 8/2024, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho hơn 1,229 triệu tờ khai (tăng hơn 16%) của 6.653 doanh nghiệp (tăng gần 5%) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 63 tỷ USD (tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2023). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc, hóa chất… Nhập khẩu là sản phẩm gỗ, sản phẩm may mặc, sắt thép, sản phẩm điện tử... Cục Hải quan Bình Dương cho biết thêm, công tác thu thuế của đơn vị được tự động hoá, đã thực hiện đề án nộp thuế điện tử với 50 ngân hàng phối hợp thu, trong đó có 43 ngân hàng tham gia chương trình nộp thuế điện tử 24/7, 7 ngân hàng tham gia chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi. Do hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc, thống kê đến nửa cuối tháng 8/2024, đơn vị đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt 11.352 tỷ đồng, đạt hơn 67% dự toán, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó đáng kể là số thu từ mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng này hiện chiếm tỷ trọng 13,3% trong tổng số thu ngân sách nhà nước của nhóm các mặt hàng có số thu chủ lực của cục. Mặt hàng sắt và thép số thu đạt 1.310 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng này hiện chiếm tỷ trọng 12% trong tổng số thu ngân sách nhà nước của nhóm các mặt hàng có số thu chủ lực của cục...