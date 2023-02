Cục Hải quan Hà Nội: Tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu thu đạt 33.160 tỷ đồng ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ông Phan Quốc Đông - Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Nội là khá thách thức, tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 2/2023, đơn vị mới thu đạt 2.323 tỷ đồng, chỉ bằng 7% dự toán, bằng 60,2% cùng kỳ năm 2022. Chính vì vậy, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện mục tiêu thu đạt 33.160 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách

Trao đổi với PV TBTCVN về tình hình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách của đơn vị, ông Phan Quốc Đông - Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm đơn vị đã bám sát triển khai các nhóm giải pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đơn vị thường xuyên duy trì mối liên hệ với doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn đang làm thủ tục tại cục nhằm hỗ trợ kịp thời; tiếp tục phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, các công ty logistics nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Cục Hải quan Hà Nội: Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện mục tiêu thu đạt 33.160 tỷ đồng ngay từ đầu năm. Ảnh: Hải Anh

Được biết, năm 2022, Cục Hải quan Hà Nội thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng với con số 34.490 tỷ đồng, tăng 25% so với chỉ tiêu được giao (27.420 tỷ đồng); làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch 64,5 tỷ USD, tăng hơn 34% so với năm trước.

Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách của đơn vị từ đầu năm tính đến trung tuần tháng 2/2023 chỉ đạt 2.323 tỷ đồng, chỉ bằng 7% dự toán pháp lệnh được giao năm 2023 là 33.160 tỷ đồng, số thu này chỉ bằng 60,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu tại địa bàn Hà Nội mới đạt hơn 1.751 tỷ đồng (bằng 6,5% dự toán và bằng 56,52% cùng kỳ năm 2022).

Theo phân tích của ông Phan Quốc Đông, kết quả nêu trên đạt thấp so với chỉ tiêu pháp lệnh có nguyên nhân tháng 1/2023 có kỳ nghỉ tết kéo dài. Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2022 và tháng 1/2023 của doanh nghiệp giảm sút do tình hình hoạt động có dấu hiệu khó khăn. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng phục vụ dịp tết 2023 cũng sút giảm đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách của đơn vị ngay trong tháng đầu năm 2023.

Việc thực hiện nhiệm vụ thu đạt 33.160 tỷ đồng chỉ tiêu pháp lệnh được giao là vô cùng thách thức. Tính trung bình mỗi tháng đơn vị phải phấn đấu thu đạt khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, trong khi đó, từ đầu năm đến nay mới thu đạt 2.323 tỷ đồng, chỉ bằng 7% dự toán pháp lệnh. Trong khi đó năm 2023, kinh tế Việt Nam và thế giới được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, xung đột Nga - Ukraina và những biến động bất thường của giá năng lượng toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của Việt Nam và nguồn thu.

Nhằm phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2023, với phương châm “Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội khẳng định, toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức của cục tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế.

Quyết liệt chống buôn lậu và vận chuyển ma túy trái phép

Đề cập đến công tác kiểm soát hải quan năm 2023, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết, cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị sẽ quyết liệt kiểm tra rà soát, phát hiện ngăn chặn các hành vi buôn lậu gian lận thương mại qua giá, mã, C/O để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai sót. Đồng thời, đơn vị tích cực kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định về công tác trị giá tính thuế ngay từ đầu năm nhằm ngăn chặn gian lận qua giá và hạn chế các vấn đề tồn tại đã phát sinh như chậm cập nhập thông tin nghi vấn, kết quả kiểm tra, tham vấn; xác định trị giá thấp hơn giá cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn hải quan được giao quản lý, đặc biệt là các chất ma túy cửa khẩu hàng không sân bay Nội Bài.

Ngay trong tháng 1/2023 (ngày 12/1), Cục Hải quan Hà Nội chủ trì triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 58kg ma túy, bắt giữ 1 đối tượng.

Tang vật ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola. Ảnh: CTV

Cụ thể, đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng 3, Đội 5 - Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); PC04 - Công an TP Hà Nội; PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gam ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Cục Hải quan Hà Nội đã bàn giao người, tang vật vi phạm cho PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội, thời gian qua, đặc biệt là năm 2022, đơn vị tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng trong việc phối hợp với cơ quan công an triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn, đặc biệt qua tuyến đường hàng không từ châu Âu về Hà Nội.

Kết quả, năm 2022, Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 1.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với số tiền phạt nộp ngân sách 29,5 tỷ đồng, truy thu thuế 1,8 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 50 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Tang vật thu giữ gồm: điện thoại di động, máy tính, thuốc lá, cá ngựa, sừng tê giác... Đơn vị đã khởi tố 5 vụ án; chuyển cơ quan công an khởi tố 7 vụ án.