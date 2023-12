(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, trong những ngày chạy đua "nước rút" cuối năm 2023 này, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất so với chỉ tiêu được giao.

Cán bộ Hải quan Long An kiểm tra làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cục Hải quan Long An được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Năm 2023, Cục Hải quan Long An được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng, tăng 4% so với số thực thu năm 2022. Trong đó, địa bàn tỉnh Long An được giao 4.470 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang là 400 tỷ đồng, Bến Tre là 130 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2023, đơn vị xác định cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN), phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế năm 2023, đơn vị đã chủ động tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan cho DN và các chi cục hải quan trực thuộc. Một số trường hợp phát sinh vướng mắc, đơn vị đã báo cáo đến Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi, xử lý nợ thuế Cục Hải quan Long An cho biết, đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2023, theo Quyết định số 592/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan giao, với số tiền là hơn 859 triệu đồng. Tính đến hết ngày 30/11/2023, tổng nợ thuế quá hạn đơn vị quản lý chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.

Thống kê từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11/2023, đơn vị đã giải đáp 1.095 lượt vướng mắc của DN về thủ tục hải quan, Các

chi cục đã tổ chức 16 hội nghị đối thoại và tiếp nhận 110 ý kiến vướng mắc của DN.

Thống kê đến tháng 12/2023, Cục Hải quan Long An đã làm thủ tục thông suốt cho 2.212 DN, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tổng số tờ khai là 499.160 tờ khai (tăng 2,73% so với năm 2022), trong đó gồm: 326.274 tờ khai xuất khẩu và 172.886 tờ khai nhập khẩu. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, da giày, thủy hải sản… Nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, hóa chất, chất dẻo, thủy hải sản, kim loại, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày...

Với sự chủ động tạo thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu nêu trên, trong khó khăn Cục Hải quan Long An đã nỗ lực để đạt được kết quả thu tốt nhất. Tính đến 31/12/2023, đơn vị thu ngân sách đạt 3.600 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Bộ Tài chính giao, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022.

Về nguyên nhân giảm thu so với cùng kỳ, theo Cục Hải quan Long An, chủ yếu là do chịu tác động chung của suy thoái kinh tế toàn cầu và những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu giảm mạnh.

“Khó khăn phía trước còn nhiều, nhưng đơn vị sẽ nỗ lực tối đa trong thời gian còn lại của năm 2023, thu đạt kết quả cao nhất so với chỉ tiêu được giao năm 2023” - Cục trưởng Nguyễn Ngọc Huân cho hay.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Đề cập đến việc triển khai nhiệm vụ năm 2024 đang đến rất gần, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, với tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu tháng đấu năm mới, đơn vị đã chuẩn bị cho mình kế hoạch hành động.

Theo đó, đơn vị tiếp tục xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc thông quan nhanh hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh; triển khai thực hiện tốt chỉ số đánh giá hoạt động hải quan và quan hệ đối tác hải quan – DN nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư ngày càng phát triển.

Đồng thời để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị cũng tích cực nâng cao năng lực kiểm soát hải quan. Cụ thể, đơn vị sẽ sớm các quyết định về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan trên tất cả các tuyến, địa bàn, đối tượng quản lý hải quan; kiểm tra quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế, hàng quá cảnh, cửa hàng miễn thuế...

Triển khai thực hiện đúng tiến độ Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, theo Quyết định 1399/QĐ-TCHQ (ngày 15/7/2022) của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; nâng cao hiệu quả công tác trực ban trong đơn vị, chú trọng phân tích, xác định trọng điểm, chỉ đạo kiểm tra các thông tin nghiệp vụ có dấu hiệu rủi ro.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đại diện Cục Hải quan Long An cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, đơn vị phân bổ chỉ tiêu thu được giao năm 2024, triển khai chỉ thị về công tác thu của Tổng cục Hải quan. Định kỳ, đơn vị đánh giá kết quả thu, phân tích tình hình thu, thu thập khai thác nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường việc rà soát phân tích nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2024 cao hơn thời điểm 31/12/2023; rà soát, kiểm tra và phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực phân loại hàng hóa, xác định trị giá hay xuất xứ của hàng hóa, từ đó thực hiện truy thu, ấn định thuế, góp phần tăng thu; rà soát, đôn đốc và thu hồi tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp vi phạm hành chính, thực hiện đúng các quy định về quản lý nợ, khẩn trương thực hiện khoanh nợ; rà soát, kiểm tra và đề nghị xóa nợ thuế theo Luật Quản lý thuế và Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế cũng được Cục Hải quan Long An đẩy mạnh trong năm 2024. Đơn vị đã triển khai, quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389, UBND tỉnh Long An về công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả mạo xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tội phạm ma túy, rửa tiền, khủng bố.

Cục đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát năm 2024; hướng dẫn các chi cục xác lập hồ sơ kiểm soát đúng quy định và đôn đốc các đơn vị thực hiện đạt chỉ tiêu kiểm soát năm 2024.

Trong năm 2024, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng: công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tội phạm ma túy.