Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách tăng mạnh từ hoạt động nhập khẩu dầu thô

(TBTCO) - Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu ngân sách đạt hơn 93% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 80% so với cùng kỳ.

Đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Với sự chủ động nêu trên, 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã đạt kết quả vượt bậc trong công tác thu ngân sách, với số thu hơn 10.259 tỷ đồng, bằng 180% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 93,26% dự toán thu do Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng) và hơn 85% so với chỉ tiêu phấn đấu (12.000 tỷ đồng).

Cục Hải quan Thanh Hóa thu đạt hơn 93% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Ảnh: Phong Nhân

Theo đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa, nguyên nhân số thu tăng mạnh là do hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thống kê đến nay, doanh nghiệp này đã nhập khẩu 18 chuyến tàu dầu thô, nhiều hơn 2 chuyến so với năm 2021. Bên cạnh đó, đơn giá nhập khẩu bình quân đạt 99 USD/thùng, tăng mạnh so với đơn giá 56 USD/thùng của năm 2021, dẫn đến số thuế bình quân năm 2022 đạt 452 tỷ đồng/chuyến.

Số thuế giá trị gia tăng của mặt hàng dầu thô đã nộp ngân sách là hơn 8.142 tỷ đồng, chiếm 79% tổng số thu của đơn vị.

Số thu thuế ngoài dầu thô đạt gần 2.116,8 tỷ đồng, bằng 148% cùng kỳ. Trong đó, tập trung từ nguồn thu từ nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất, máy móc, thiết bị và xuất khẩu khoáng sản của một nhóm doanh nghiệp lớn (gần 10 doanh nghiệp), với số thu đạt hơn 1.800 tỷ đồng, chiếm 86% tổng số thu ngân sách nhà nước của hàng hóa từ nguồn thu này./.