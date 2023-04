Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách đạt trên 36% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế hết quý I/2023, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách đạt 36,7% dự toán pháp lệnh, đạt 30,2% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 165% dự toán quý; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7% dự toán quý; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 47,5% dự toán quý; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 35,9% dự toán quý...

Thu từ thuế, phí đạt gần 50% dự toán

Báo cáo tình hình thu ngân sách của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, hết quý I/2023, toàn đơn vị thu được 3.968 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán pháp lệnh, đạt 30,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 87,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó: Thu từ thuế, phí được 3.134 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán pháp lệnh, đạt 44% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 63,3% (so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất được 833 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán pháp lệnh, đạt 13,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 31,6% so với cùng kỳ.

Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Minh Linh

Theo ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang, cục thuế đã tuyên truyền 167 lượt tin, bài trên trang thông tin điện tử của cục thuế; tuyên truyền, gửi văn bản, thông báo qua địa chỉ email, zalo..., đến các tổ chức, doanh nghiệp 2.546 lượt; hỗ trợ người nộp thuế (NNT) qua điện thoại 179 lượt; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 117 lượt; hỗ trợ bằng văn bản 16 văn bản; hỗ trợ trả lời trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) 6 câu hỏi.

3 tháng đầu năm, Cục Thuế Bắc Giang đã cấp mới được 1.696 mã số thuế, gồm 541 mã số thuế doanh nghiệp, tổ chức và 1.155 mã số thuế hộ, cá nhân kinh doanh. Đóng 11.713 mã số thuế tạm ngừng, nghỉ kinh doanh, gồm: 653 mã số thuế doanh nghiệp, tổ chức và 11.060 mã số thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Cùng đó, Cục Thuế Bắc Giang cũng đã tổ chức thành công hội nghị hỗ trợ, đối thoại NNT; thực hiện hướng dẫn NNT quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Bên cạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được cục thuế đặc biệt chú trọng triển khai. Hết quý I/2023, toàn đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT được 21 doanh nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt; tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 34,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên 4,2 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 151,7 tỷ đồng; đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách được trên 32,3 tỷ đồng, đạt 94,3% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, quý I/2023, Cục Thuế Bắc Giang thu được trên 350,2 tỷ đồng, trong đó: thu nợ mới phát sinh được 240,9 tỷ đồng; thu nợ năm trước chuyển sang được 109,3 tỷ đồng.

Ông Lê Bá Ngọc đánh giá, các nhóm nợ đều có số nợ thuế tăng so với thời điểm năm trước và tháng trước. Trong đó, tiền thuế nợ dưới 90 ngày tăng so với tháng trước là 122 triệu đồng (tương ứng tăng 0,04%); tiền thuế nợ trên 90 ngày tăng so với tháng trước là 15,3 tỷ đồng (tương ứng tăng 3,0%); tiền thuế nợ khó thu tăng so với tháng trước là 524 triệu đồng (tương ứng tăng 0,5%).

Chú trọng quản lý, chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh bất động sản

Ông Lê Bá Ngọc cho biết, năm 2023 tỉnh Bắc Giang kỳ vọng và đặt những mục tiêu lớn hơn để bứt phá mạnh mẽ trong năm 2023.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, Cục Thuế Bắc Giang đã hoàn thuế được 83 hồ sơ với số tiền thuế hoàn là 889 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Hùng

Trong thời gian tới, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ NNT thông qua các hình thức và hướng dẫn NNT kê khai, nộp thuế, đăng ký kê khai thuế theo đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile); đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tuyên truyền dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Cục Thuế Bắc Giang cũng đã chỉ đạo các chi cục thuế rà soát các địa điểm kinh doanh có đơn vị chủ quản ngoài tỉnh không thực hiện khai thuế, nộp thuế, đóng mã số thuế theo quy định. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi quản lý chặt chẽ đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trong công tác kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định.

Cục thuế tiếp tục làm việc, đôn đốc rà soát thông tin các sàn giao dịch bất động sản, quản lý chặt chẽ nghĩa vụ kê khai thuế liên quan; phối hợp với các ngân hàng yêu cầu cung cấp số liệu liên quan đến các giao dịch nhận tiền phát sinh trong năm 2021 từ Facebook, Google, Youtube, Netflix và các nền tảng xã hội khác làm cơ sở thông báo các chi cục thuế có liên quan để mời các cá nhân phát sinh số thuế phải nộp lên làm việc và thực hiện khai, nộp thuế theo đúng quy định.../.