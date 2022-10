Cục Thuế Bắc Ninh nỗ lực thu trong bối cảnh nhiều nguồn thu sụt giảm

(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, 9 tháng năm 2022 thu ngân sách do cơ quan này thực hiện mới đạt 66% dự toán năm, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, đây là năm thu ngân sách gặp khó khăn nhất. Cục Thuế Bắc Ninh sẽ nỗ lực tăng cường nhiều giải pháp điều hành thu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Số nộp ngân sách nhiều khu vực sụt giảm mạnh

Ông Ngô Xuân Tòng cho hay, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện 9 tháng năm 2022 là 15.365 tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số thu từ thuế, phí là 14.150 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán năm, bằng 111% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 1.185 tỷ đồng, đạt 29,6 % dự toán, bằng 32,2% so với cùng kỳ.

Cán bộ, công chức thuế Chi cục Thuế huyện Yên Phong tiếp nhận hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của người nộp thuế. Ảnh: T.N

Đánh giá tình hình tăng giảm các nguồn thu trên địa bàn, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp được 2.810 tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán, bằng 123,2% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân được 2.998 tỷ đồng, đạt 93,7% dự toán năm, bằng 118,3% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ được 549 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán, bằng 120,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh một số khu vực thu tăng, còn nhiều khu vực thu có tốc độ thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 82,2% dự toán năm, bằng 60,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm thu của khu vực này là do đầu năm cục thuế chuyển các doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50% sang khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh quản lý, nên ước giảm 750 tỷ đồng/năm.

Số thu tiền sử dụng đất khá thấp 9 tháng đầu năm, Cục Thuế Bắc Ninh mới thu được 1.185 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán, bằng 32,2% so với cùng kỳ, trong khi đó dự toán giao thu là 4.000 tỷ đồng. Nguyên nhân số thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do từ cuối năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa phát sinh dự án đấu giá mới, số thu chủ yếu là số thu của các dự án còn tồn từ năm 2021 chuyển sang thuộc khu vực thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong các đơn vị còn lại phát sinh số nộp thấp.

Mặc dù là thế mạnh và có tỷ trọng đóng góp lớn cho ngân sách, song 9 tháng đầu năm, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng mới đạt 64,7% dự toán, bằng 113,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tỷ lệ thu của khu vực này thấp chủ yếu là do số thuế thu nhập doanh nghiệp của một số doanh nghiệp trọng điểm được gia hạn sẽ nộp vào các tháng cuối năm 2022.

Tuy nhiên, ở khu vực này, trong năm 2022 có một số doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa, do có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào là 0%, số thuế đầu ra đang tạm kê khai theo mức thuế suất 10%, nên phát sinh số thuế GTGT nộp tương đối lớn như: Công ty Dream Tech đã nộp 9 tháng là 227,3 tỷ đồng và Công ty JMT đã nộp 9 tháng là 196,5 tỷ đồng, số gia hạn nộp cuối năm là 151,9 tỷ đồng.

Do thực hiện chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường xăng dầu (từ 1/4/2022) và giảm 75% (từ 11/7/2022 đến hết 31/12/2022) theo Nghị quyết của Quốc hội dẫn đến số thu 9 tháng giảm 147 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng thu từ chỉ tiêu này đạt 402 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán, bằng 73,2% so cùng kỳ trong khi đó, dự toán giao thu là 800 tỷ đồng.

Xây dựng phương án tăng thu từ thuế, phí, bù đắp những khoản hụt thu

Ông Ngô Xuân Tòng nhận định, công tác thu ngân sách 3 tháng cuối năm dự báo sẽ rất khó khăn. Do đó, Cục Thuế Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế xây dựng phương án tăng thu từ thuế, phí, thu khác để bù đắp những khoản hụt thu như tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường.

Cục Thuế Bắc Ninh nỗ lực tăng thu từ thuế, phí, bù đắp những khoản hụt thu. Ảnh: TN

Giao các đơn vị phải thường xuyên bám sát tình hình, đưa ra những phân tích, đánh giá, dự báo thu ngân sách nhà nước theo diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội để có biện pháp đôn đốc thu nộp cho phù hợp, kiên quyết không để nợ đọng thuế phát sinh, thuế được gia hạn đến hạn nộp.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả...

Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, đảm bảo tiến độ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch cả về số doanh nghiệp và số tiền được giao. Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu như: Hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử, những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, kết hợp với kiểm tra sau hoàn thuế; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra.

Tập trung công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; thực hiện công khai thông tin người nộp thuế có số thuế nợ lớn, dây dưa kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trang thông tin của ngành, tập trung đôn đôc thu hết số thuế phát sinh, cương quyết không để nợ đọng thuế phát sinh mới.