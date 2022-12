Cục Thuế Bình Dương: 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2023

(TBTCO) - Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 47.700 tỷ đồng năm 2023.

Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Nguyễn Văn Công trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sơn Nam

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2022, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Công chia sẻ, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh phải dừng hoạt động, dẫn tới nhiều nguồn thu suy giảm.

Vượt qua mọi khó khăn, Cục Thuế Bình Dương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa hỗ trợ người nộp thuế theo chủ trương, chính sách của Nhà nước vừa tăng cường công tác quản lý thu; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ước thu ngân sách năm 2022 là 46.600 tỷ đồng, đạt 113% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 98,6% so cùng kỳ. Cơ quan thuế tỉnh Bình Dương đã xử lý thu nợ đọng thuế 5.322 tỷ đồng, ước nợ đọng thuế toàn ngành đến ngày 31/12/2022 là 2.825 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng so với năm trước, đảm bảo ở mức 6,6% so với số thu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (không vượt quá 8% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao).

Năm 2023, Cục Thuế Bình Dương đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác thuế như tập trung quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 47.700 tỷ đồng năm 2023 được Bộ Tài chính giao và HĐND tỉnh thông qua.

Ngoài ra, cơ quan thuế tỉnh cũng đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, trong đó: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế; giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước thông qua việc nâng cao chất lượng quản lý thuế, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023./.