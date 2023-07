Cục Thuế Ninh Bình tiếp tục tìm ra chủ nhân 25 hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Ngày 20/7, Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II/2023. Theo đó, hội đồng đã tìm ra chủ nhân 25 số “Hóa đơn may mắn” trúng giải.

Cục Thuế Ninh Bình cho biết, Quầy thuốc Huy Dung, mã số thuế 1001039523, có địa chỉ tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng. Đại diện Cục Thuế Ninh Bình trao giải thưởng cho các chủ nhân hóa đơn may mắn. Ảnh: CT 3 giải nhì, trị giá 8 triệu đồng mỗi giải thuộc về Nhà thuốc Trần Thị Thu, mã số thuế 8145229479, có địa chỉ tại Khu 5B, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; bà Nguyễn Thị Yến, mã số thuế 2700199352, có địa chỉ tại Phố Bái, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Công ty CP Sao Mai - Quầy thuốc Hải Linh, mã số thuế 8754632679, có địa chỉ tại Tổ 8, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cùng đó, hội đồng quay thưởng cũng tìm ra 5 giải ba, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải và 16 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Căn cứ kết quả trên, Cục Thuế Ninh Bình vừa công khai thông tin trên trang thông tin điện tử, trang zalo của cục thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Ninh Bình, Đài phát thanh truyền hình Ninh Bình. Cục Thuế Ninh Bình cho biết, để đảm bảo việc trao thưởng đúng người, đề nghị người trúng thưởng thực hiện kê khai tờ khai thông tin định danh và gửi hồ sơ về Cục Thuế Ninh Bình trước ngày 6/8/2023 để nhận giải. Quá thời hạn nêu trên, người trúng thưởng chưa cung cấp đầy đủ thông tin định danh, Cục Thuế Ninh Bình xác định người trúng thưởng không đủ điều kiện nhận giải theo quy định. Cục Thuế Ninh Bình chỉ trả thưởng sau khi đối chiếu chính xác các thông tin định danh của người trúng thưởng. Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, mục tiêu của chương trình nhằm khuyến khích người mua lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế. Cùng đó, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hoá phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua. Chương trình cũng nhằm khuyến khích người bán hàng hoá cung cấp dịch vụ sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Văn Tuấn