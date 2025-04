Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tình hình mới

Hải quan khu vực VI thu ngân sách đạt hơn 2.600 tỷ đồng Chi cục Hải quan Khu vực VI, Cục Hải quan (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng) cho biết, đến đầu tháng 4/2025, đơn vị đã ổn định tổ chức sau khi sáp nhập, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 18,2 tỷ USD. Trong đó, địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 18 tỷ USD, địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 229,4 triệu USD. Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.605,2 tỷ đồng, bằng 36,48% chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 27% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, địa bàn tỉnh Cao Bằng thu đạt 576,6 tỷ đồng, bằng 83,5% chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 48,05% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 133% so với cùng kỳ; địa bàn tỉnh Lạng Sơn thu đạt 2.028,6 tỷ đồng, bằng 31,45% chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 24% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 44% so với cùng kỳ. Đồng thời, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng chống ma túy và gian lận thương mại; đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 507 vụ việc, trị giá hàng hoá hơn 4,9 tỷ đồng; hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về hải quan, giải đáp vướng mắc và tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, đơn vị đã tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tiếp nhận ý kiến và chủ động tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu trên nền tảng cửa khẩu số. Tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đề nghị cơ quan liên quan có sự thống nhất trong công tác thu phí hạ tầng xe nhập khẩu nguyên chiếc trên địa bàn hai tỉnh; các cơ quan chức năng trao đổi với phía nước bạn Trung Quốc duy trì làm thủ tục vào ngày thứ 7, chủ nhật để hàng hóa sớm thông quan, không bị ách tắc…