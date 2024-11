Cục Thuế Phú Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân

(TBTCO) - Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng nhằm tạo cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.