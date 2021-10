Cục Thuế Quảng Ngãi: Chạy đua thu ngân sách chặng nước rút

(TBTCO) - Mặc dù số thu 9 tháng đầu năm tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, song công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện sự sụt giảm rõ rệt, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Cục Thuế Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa chạy đua thu ngân sách chặng nước rút.

9 tháng, thu đạt 83% dự toán

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi, chia sẻ 9 tháng đầu năm 2021, cục thuế thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 9.130 tỷ đồng, đạt 83% dự toán trung ương giao, đạt 69,9% dự toán tỉnh giao, tăng trưởng 20,9% (so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất nộp 4.549 tỷ đồng, đạt 91% dự toán trung ương giao, đạt 91% dự toán tỉnh giao, tăng trưởng 39,5%. Các khoản thu còn lại được 4.581 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán trung ương giao, đạt 56,9% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7%.

Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Quảng Ngãi hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Khoa Thành

Nếu tính theo sắc thuế, so với dự toán tỉnh giao, có 2 khoản đã đạt và vượt dự toán là: Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 104,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 121,5%. Có 4 khoản đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó: Khu vực DN nhà nước trung ương nộp đạt tỷ lệ 89,6% dự toán; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 89,4%; thu phí - lệ phí đạt 89,6%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 97,5%.

Nếu phân theo địa bàn thu, khối văn phòng cục thuế thu 7.605 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán tỉnh giao, tăng 22,9%. Khối chi cục thuế các huyện, thành phố thu 1.525 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán tỉnh giao, tăng 11,7%.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng, mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh, song những tháng đầu năm dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt trên địa bàn chưa xuất hiện ca nhiễm; cũng trong khoảng thời gian này, giá dầu thô thế giới bình quân ở mức trên 65 USD/thùng, cao hơn dự toán trung ương cũng như UBND tỉnh giao 20 USD/thùng (dự toán giao 45 USD/thùng). Do đó, số nộp ngân sách của NMLD Dung Quất đạt mức khá (đạt 80,2% dự toán).

Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm, tổng sản lượng bia tiêu thụ tăng gần 20% so cùng kỳ, đặc biệt là sản lượng bia của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tăng khá. Ngoài ra, lượng nước về các hồ thủy điện nhiều, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tăng 2,2 lần so cùng kỳ. Do đó, đa số các khoản thu đều đảm bảo vượt tiến độ dự toán UBND tỉnh giao.

Thu ngân sách sụt giảm mạnh do dịch bệnh

Nhận định về tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Tiếp đánh giá, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là từ tháng 8 năm 2021 đến nay. Vì thế, nhiều DN tại các khu công nghiệp của tỉnh phải dừng hoạt động, do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Các sản phẩm chủ lực như xăng dầu, bia..., đang có chiều hướng giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.

Dự kiến số thu các tháng còn lại của năm 2021 sẽ giảm mạnh so với 7 tháng đầu năm 2021. Điều này được thể hiện qua số thu tháng 8/2021 chỉ bằng 68% so với bình quân 7 tháng đầu năm. Số thu tháng 9, nếu trừ gia hạn 366 tỷ đồng của NMLD Dung Quất thì số thu chỉ bằng 54,9% so bình quân 7 tháng. Trong đó, tháng 8, thu từ NMLD Dung Quất chỉ bằng 65%; tháng 9 chỉ bằng 33%. Nếu tính cả tiền thuế được gia hạn tháng 8 thì số thu bằng 46,8%; tháng 9 chỉ bằng 34,7%. Các khoản thu còn lại trừ thu tiền sử dụng đất so với bình quân 7 tháng đầu năm tháng 8 chỉ bằng 70%; tháng 9 bằng 65%.

Đối với Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, so với bình quân 7 tháng đầu năm thì tháng 8 thu chỉ bằng 73%, tháng 9 thu chỉ bằng 49%. Nếu tính cả tiền gia hạn thì số thu tháng 8 bằng 76%; tháng 9 chỉ bằng 56,8% so với bình quân 7 tháng đầu năm.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, NMLD Dung Quất và Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là hai đơn vị chủ lực đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm chủ lực là xăng dầu, bia..., dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết, cục thuế đang tập trung nguồn lực vừa hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, vừa chạy đua thu ngân sách chặng nước rút.

Một số giải pháp chính, cục thuế tập trung triển khai thực hiện là soát nguồn thu còn dư địa, thu kịp thời vào ngân sách; chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng; đôn đốc các DN nộp tiền truy thu, phạt năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Cùng với đó, cục thuế thực hiện quyết liệt những chỉ đạo về công tác thu nợ, cưỡng chế nợ trong quý IV/2021, nhất là các khoản nợ tiền sử dụng đất. Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, cơ quan thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thu hồi nợ thuế; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế, theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị và từng công chức…/.