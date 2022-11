Cục Thuế Thừa Thiên Huế trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II và III/2022

Theo đại diện Cục Thuế Thừa Thiên Huế, các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn may mắn trúng thưởng chưa có mặt trong buổi lễ trao thưởng liên hệ Cục Thuế Thừa Thiên Huế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 02343829000) để được hướng dẫn nhận thưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả hóa đơn may mắn trúng thưởng (ngày 25/10/2022), nếu người trúng thưởng không đến nhận thì hóa đơn may mắn trúng thưởng không còn giá trị.