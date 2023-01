Cục Thuế TP. Hà Nội: Lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 300 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách năm 2022 do Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện ước đạt 306.927 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán pháp lệnh, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin được ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội thông tin tại buổi gặp gỡ cơ quan báo chí mới đây. Với kết quả trên, lần đầu tiên thu ngân sách do cục thuế thực hiện vượt mốc 300 nghìn tỷ đồng.

Tăng thu từ sản xuất kinh doanh, giảm thu từ đất Năm 2022 Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh cả nước vừa trải qua 2 năm dịch bệnh, điều này đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các chính sách miễn, giảm, gia hạn về thuế cũng làm giảm thu ngân sách so với dự kiến, điều này càng khiến áp lực thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hà Nội tăng lên. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành vượt dự toán được giao. Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết: “Năm 2022 tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cục thuế quản lý ước đạt 306.927 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán pháp lệnh, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung, cơ cấu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, đó là nâng tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai”. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, sự chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế để giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan “Công tác hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được chuyển dịch từ việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến. Trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại trực tuyến trên website cục thuế với sự tham gia của hơn 196.500 doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp kịp thời hơn 500 câu hỏi của doanh nghiệp, người nộp thuế” - ông Sơn thông tin. Ngoài việc đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến, năm 2022 Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, biên lai, hóa đơn điện tử... Kết quả triển khai cải cách hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế trên địa bàn, từ đó nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế Năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 14% so với ước thực hiện năm 2022; dự toán thu tiền sử dụng đất tăng 27,8% so với ước thực hiện năm 2022… Mặc dù dự báo kinh tế - xã hội năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao với mục tiêu trọng tâm là: Đảm bảo bao quát nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu. “Chúng tôi sẽ luôn bám sát các chỉ đạo của trung ương, của thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao” - ông Sơn nói. Bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, cục thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như Chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng thông tin thương mại điện tử. Lan tỏa chính sách thuế thông qua các ứng dụng điện tử Năm 2023 Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, đặc biệt chú trọng ứng dụng nền tảng số nhằm lan tỏa, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, từ đó nâng cao tinh thần tuân thủ của người nộp thuế. Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách. Từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Để doanh nghiệp, người nộp thuế tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng bất động sản... Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2023 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 được tổ chức vào chiều ngày 20/12/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội vinh dự và tự hào được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Để có được vinh dự này, suốt những năm qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã trong công tác thu ngân sách; sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế; sự cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ công chức, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạch đó, 1 tập thể và 8 cá nhân cũng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giai đoạn từ năm 2017 - 2021. Bao gồm: Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1; ông Nguyễn Xuân Oánh - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (nay là Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra (TTKT) thuế số 9); ông Đặng Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng TTKT thuế số 1; bà Phan Thị Minh Hiền - Phó Trưởng phòng TTKT thuế số 3; bà Trần Thị Minh Huệ - Công chức Phòng Tài vụ - quản trị - ấn chỉ; ông Đào Hồng Phong - Công chức Phòng TTKT thuế số 5; bà Nguyễn Thu Hà - Công chức Phòng TTKT thuế số 5; bà Nguyễn Thị Xuân - Công chức Phòng TTKT thuế số 7; bà Lê Thị Vân Anh - Công chức Phòng TTKT thuế số 9.

Nhật Minh