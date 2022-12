(TBTCO) - Bên cạnh các giải pháp tăng cường quản lý thu, Cục Thuế Trà Vinh sẽ phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được giao ngay từ đầu năm, đầu tháng, đầu quý của năm 2023.

Quyết liệt ngay khi hết dịch

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện nền kinh tế vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19, bên cạnh những yếu tố thuận lợi tạo đà cho phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro do lệ thuộc nhiều vào sản xuất điện.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, ngay từ hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, Cục Thuế đã cụ thể hóa thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 26 nhóm giải pháp, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dự báo và xây dựng kịch bản thu tháng, quý, năm nên công tác thuế năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một góc TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, năm 2022 Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao dự toán thu nội địa là 5.183 tỷ đồng, tăng 7,75% so với thực hiện của năm 2021 và tăng 3,66% so với số thực hiện theo dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao. Đến thời điểm này, Cục Thuế Trà Vinh đã hoàn thành và vượt dự toán thu cả năm với số thu nội địa do Cục Thuế quản lý ước đạt 5.385 tỷ đồng, bằng 103,9% (vượt thu 202 tỷ đồng) so với dự toán năm và tăng 6,4% (322 tỷ đồng) so cùng kỳ.

Không chỉ khai thác tốt các nguồn thu, khoản thu truyền thống, một số khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan thuế quản lý thu như: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…, được Cục Thuế quan tâm khai thác có hiệu quả, góp phần bù lại các khoản hụt thu, làm tăng đáng kể nguồn thu NSNN.

Một số kết quả nổi bật trong năm 2022 như: Tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh được đánh giá là đã tạo được dấu ấn nổi trội hơn so với những năm trước.

Trọng tâm chống thất thu

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 đã được Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao cho Cục Thuế Trà Vinh phấn đấu thực hiện là 5.701 tỷ đồng, bằng 110% so với dự toán năm 2022 và dự toán UBND tỉnh giao; bằng 105,9% so với ước thực hiện năm 2022.

Ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, bên cạnh việc phát huy kết quả nổi bật đạt được từ những giải pháp trọng tâm của năm 2022 đã được ghi nhận, năm 2023, Cục Thuế Trà Vinh sẽ tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu.

Theo đó, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Cùng với đó, chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu; nâng cao hiệu quả hoạt động ban chỉ đạo chống thất thu cấp huyện, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế Năm 2023, Cục Thuế Trà Vinh sẽ tăng cường thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản; thu thập thông tin tiến hành hậu kiểm đối với hồ sơ đất đai đã chuyển nhượng có rủi ro cao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về phát hành và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo danh sách đã gửi Tổng cục Thuế; thực hiện kịp thời công tác xác minh hóa đơn và trả lời xác minh hóa đơn của cục thuế các tỉnh, thành phố khác gửi đến.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kho bạc Nhà nước để khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định của pháp luật đối với thanh toán vốn đầu tư công; tập trung rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh. Lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cũng cho biết, năm 2023 sẽ chú ý tăng cường quản lý, đôn đốc các khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan thuế quản lý thu như: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,… nhằm thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

“Đơn vị sẽ phát động các phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện được hàng tháng, hàng quý…, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được giao ngay từ đầu năm, đầu tháng, đầu quý của năm 2023” – đại diện lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho biết thêm, năm 2023, bên cạnh một số giải pháp chủ yếu trên, cục Thuế sẽ chú trọng hơn một số giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Theo đó, tăng cường thực hiện phân tích hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022 tại trụ sở cơ quan thuế theo kế hoạch đề ra, nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc kê khai thuế, trường hợp xác định sai số thuế phải nộp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế.