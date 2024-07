Cục Thuế Trà Vinh thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế trong nước và địa phương chịu tác động đan xen nhiều mặt. Tuy vậy, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vẫn duy trì, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Sơn Nam

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị bám sát chủ đề điều hành năm 2024 của UBND tỉnh: “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu nội địa là 6.220 tỷ đồng đồng đã được UBND tỉnh giao.

Ngay từ đầu năm, đơn vị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2024 đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp; tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thuế tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: kết quả thu nội địa do đơn vị quản lý đạt 3.260 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm, bằng 93,2% so cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm đã đạt tiến độ thu cả năm do có một số khoản thu sắc thuế vượt tiến độ thu, như: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập doanh nghiệp; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các khoản phí - lệ phí; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; thuế thu nhập cá nhân…đều tăng khá cao.

Góp phần tích cực vào những kết quả trên, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt các công tác: tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách thuế mới và nâng cao hiệu quả quản lý về đăng ký, kê khai, hoàn thuế và miễn giảm thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế...

Không chỉ khai thác tốt các nguồn thu, khoản thu truyền thống, một số khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan thuế quản lý thu như: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…, được cục thuế quan tâm khai thác có hiệu quả, góp phần bù lại các khoản hụt thu, làm tăng đáng kể nguồn thu NSNN.

Nhiệm vụ trọng tâm chống thất thu

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao cho Cục Thuế Trà Vinh phấn đấu thực hiện là 6.220 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, tuy kết quả thu nội địa 6 tháng đầu năm 2024 đạt tiến độ thu khả quan, nhưng nếu không kể xổ số, tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận được chia bằng 35,2% dự toán năm thì chưa đạt tiến độ thu của năm và giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế còn thấp, mới đạt tỷ lệ 34,1% so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao, bằng 69% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiền thuế nợ trên tổng thu nội địa là 9,78%, tăng 4,86% so với cùng kỳ…

Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: Tư liệu

Ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, bên cạnh việc phát huy kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong quý III và 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu.

Theo đó, Cục Thuế Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, đơn vị xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Cùng với đó, cục thuế chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu; nâng cao hiệu quả hoạt động ban chỉ đạo chống thất thu cấp huyện, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định của pháp luật đối với thanh toán vốn đầu tư công; tập trung rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh.

Lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cũng cho biết, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ chú ý tăng cường quản lý, đôn đốc các khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan thuế quản lý thu như: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,… nhằm thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

“Đơn vị sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện được hàng tháng, hàng quý…, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được giao trong năm 2024” – đại diện lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh chia sẻ./.