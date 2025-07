Ông Lê Văn Sơn làm Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 35.730 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ, bằng 78% dự toán. Trong đó, thu ngân sách nội địa của tỉnh Bắc Giang (cũ) đạt 16.980 tỷ đồng, tăng 78,2% so với cùng kỳ, bằng 93,6% dự toán; tỉnh Bắc Ninh (cũ) thu đạt 18.750 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ, đạt 62,4% dự toán.