Cục Thuế Vĩnh Phúc đôn đốc thu kịp thời nguồn thuế phát sinh

(TBTCO) - Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng chậm. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu ngân sách. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Vĩnh Phúc chỉ đạo chủ động đôn đốc thu kịp thời nguồn thuế phát sinh vào ngân sách; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Sản lượng tiêu thụ ô tô sụt giảm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách

Thông tin về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, tính đến đầu tháng 10/2023, trên địa bàn có 11/15 khoản thu, sắc thuế dự kiến có khả năng hoàn thành dự toán. Trong đó, có khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh; khu vực doanh nghiệp nhà nước; thu thuế thu nhập cá nhân; thu phí - lệ phí; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp; thu cấp quyền khai thác khoáng sản…

Tuy nhiên, dự kiến có 2 chỉ tiêu không hoàn thành dự toán và 2 chỉ tiêu khó hoàn thành dự toán. Trong đó, 2 khoản thu dự kiến sẽ không hoàn thành dự toán là khoản thu thuế bảo vệ môi trường và thu tiền thuê đất.

Cán bộ công chức Cục Thuế Vĩnh Phúc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Huy cho biết, thực hiện Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, ước tính số thuế bảo vệ môi trường năm 2023 giảm 250 tỷ đồng. Đồng thời, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, cũng làm giảm thu tiền thuê đất năm 2023, do đó chỉ tiêu này dự báo cũng không hoàn thành dự toán.

Bên cạnh đó, có 2/15 khoản thu dự kiến khó hoàn thành dự toán là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu lệ phí trước bạ. Đại diện Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, đây là khu vực thu trọng điểm trên địa bàn, tuy nhiên số thu 9 tháng năm 2023 đang bị sụt giảm nghiêm trọng.

9 tháng năm 2023, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được 15.455 tỷ đồng, đạt 56,4% so với dự toán và bằng 73,6% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn nộp theo các nghị quyết, nghị định về tháo gỡ khó khăn thì tổng thu nội địa 9 tháng ước đạt khoảng 19.755 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ ô tô của 2 công ty trong 9 tháng năm 2023 đạt 60.062 xe, bằng 65% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 32.666 xe); trong đó sản lượng tiêu thụ ô tô của Công ty Honda đạt 15.509 xe, bằng 62% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 9.526 xe); sản lượng tiêu thụ ô tô của Công ty Toyota đạt 44.553 xe, bằng 66% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 23.140 xe).

Cũng do chịu ảnh hưởng của việc tiêu thụ xe ô tô giảm mạnh so với cùng kỳ, thị trường bất động sản đóng băng nên khoản thu trước bạ nhà đất sụt giảm, dự kiến cũng là khoản thu có rủi ro dẫn đến khó hoàn thành dự toán.

Theo nhận định của ông Nguyễn Đức Huy, trong những tháng cuối năm, nếu tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xe ô tô trong nước chưa có sự cải thiện so với những tháng đầu năm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại sẽ là những rủi ro lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung.

Chú trọng chống thất thu thuế, bù đắp nguồn thu sụt giảm

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023, Cục Thuế Vĩnh Phúc chỉ đạo các phòng, chi cục thuế trực thuộc chủ động nắm bắt thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để dự báo những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo các tháng còn lại trong năm 2023 sát đúng với thực tế phát sinh; cập nhật hàng tuần;

Lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc trao giấy khen cho doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế. Ảnh: Thu Hạnh

Đồng thời, theo sát tình hình khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm; chủ động chỉ đạo, điều hành nắm chắc tình hình khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp để có các giải pháp đôn đốc thu kịp thời sát với tình hình khai thuế của người nộp thuế;

Lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc yêu cầu toàn đơn vị đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách; vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách.

Cùng với đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Đồng thời, các đơn vị thuế đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng eTax Mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu ngân sách./.