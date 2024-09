Cùng vào cuộc bình ổn giá cả sau bão lũ

Giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản giữ ổn định Đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên, tại các địa phương chịu ảnh hưởng do bão, mặc dù số lượng người mua hàng tại một số điểm có tăng cao hơn so với thông thường, nhưng do có sự chuẩn bị trước đó nên đến nay, nguồn cung hàng hóa vẫn được đảm bảo và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản vẫn giữ ổn định, trừ mặt hàng rau củ quả xanh có tăng một chút tại một số thời điểm do nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ.