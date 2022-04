Đã có 8 tỉnh, thành phố tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.