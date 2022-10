(TBTCO) - Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 1.900 tỷ đồng. Lũy kế tính đến giữa tháng 10/2022, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ thu đạt 2.600 tỷ đồng, vượt 36% so với chỉ tiêu giao, bằng 154% so với cùng kỳ và bằng 107% so với chỉ tiêu đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu.