Đà Nẵng kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(TBTCO) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP quý I/2023 của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 8,04%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.800 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 11.270 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 8% cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.530 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.