Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 213 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi được gần 55 triệu liều; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi gần 900.000 liều.

Trong đó, tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 và mũi 2 của người trên 18 tuổi là 100%; mũi 3 là 55,8%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12 - 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%.

Đã tiêm gần 55 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Ảnh: Văn Nam.

Số vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 194.823.178 liều, trong đó mũi 1: 71.437.809 liều; mũi 2: 70.119.173 liều; mũi bổ sung: 15.216.739 liều và mũi 3: 38.049.457 liều.

Số vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 17.358.559 liều, trong đó mũi 1: 8.892.770 liều; mũi 2: 8.465.789 liều.

Số vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là 879.989 liều (tất cả đều là mũi 1). Đến ngày 26/4 đã có 54/63 tỉnh, thành phố triển khai tiêm và có báo cáo kết quả hàng ngày về Bộ Y tế gồm: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu.

Liên quan đến công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nêu thực trạng, chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 của chúng ta đến nay có thể nói là cơ bản thành công, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ tiêm chủng còn chậm. Việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi đã đạt tỷ lệ 100%, tuy nhiên tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi rất chậm.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi./.