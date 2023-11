Dành hơn 40 tỷ đồng để Hội An hỗ trợ giảm thu phí tham quan

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phân bổ cho TP. Hội An hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023, để hỗ trợ giảm thu phí tham quan.

Quảng Nam phân bổ cho TP. Hội An hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ phí tham quan. Ảnh: TL

Theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND, TP. Hội An được phân bổ số tiền 40,033 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 để hỗ trợ giảm thu phí tham quan theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP. Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (được kéo dài sang năm 2022 tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh). UBND TP. Hội An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện theo đúng mục đích, hiệu quả.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP. Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, quy định giảm phí tham quan Đô thị cổ Hội An 10.000 đồng/người/công trình; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm 35.000 đồng/người/lượt; Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh 15.000 đồng/người/lượt.

Đồng thời hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) kích cầu du lịch Quảng Nam với mức tối đa không quá 500 triệu đồng/sự kiện, tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng (ưu tiên thực hiện trên địa bàn TP. Hội An); Hỗ trợ 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố cổ Hội An) với mức 5 triệu đồng/di tích/tháng để bù một phần chi phí, đảm bảo duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan, tổng mức hỗ trợ 390 triệu đồng; Hỗ trợ các đoàn có từ 100 khách trở lên tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch có lưu trú (khách MICE) tại Quảng Nam (tặng hoa, quà lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch) tùy theo số lượng khách, tổng mức hỗ trợ 5 triệu đồng./.