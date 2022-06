Người làm báo phải luôn tự “soi mình” Báo chí Việt Nam đã có một lịch sử vẻ vang, góp công lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, trong sự nghiệp đổi mới, do những bất cập về thể chế pháp luật, do sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, doanh nhân… trong đó có cả những người làm báo. Thực tiễn hoạt động báo chí đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Câu chuyện về kinh tế báo chí sau đại dịch Covid-19 và xu thế chuyển đổi số, cùng với sự suy thoái ở một số bộ phận không nhỏ trong đội ngũ những người làm báo đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nhận diện và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này xin đề cập đến hai vấn đề cần lưu ý: Một là, báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Do vậy, không thể nói báo chí Việt Nam là quyền lực thứ tư. Có khi một bài báo có thể tiếp thêm sức mạnh, thúc đẩy cả một phong trào, như là những lời hịch non sông, kêu gọi toàn dân hành động. Có khi một bài báo giác ngộ, thức tỉnh, ngăn chặn được sai lầm, vạch rõ lỗi lầm của cả một tập thể. Có khi một bài báo viết sai sự thật gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân… Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vô cùng khốc liệt, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Tại hội nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ngày 5 - 6/9/2017 chuẩn bị cho việc sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, có đại biểu Quốc hội cho rằng, các đoàn kiểm tra, thanh tra “binh hùng tướng mạnh”, nhưng hiệu quả đạt được không cao, có khi không bằng một bài báo, không bằng hoạt động tác nghiệp của một phóng viên. Báo chí có sức mạnh riêng có của nó, có tác động hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, nhưng ở nước ta, nói báo chí là quyền lực thứ tư là sự ngộ nhận. Quyền lực của báo chí cũng là một thứ quyền được Đảng và nhân dân trao cho để phục vụ sự nghiệp chung. Hai là, trong thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay, đang có những biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, chưa thực hiện đầy đủ, đúng đắn chức năng nhiệm vụ của báo chí. Thậm chí là có những tác phẩm báo chí vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm. Tiêu cực trong hoạt động báo chí đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Hoạt động tuyên truyền của không ít cơ quan báo chí bị thương mại hoá, bị thao túng bởi lợi ích riêng. Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm thế nào để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích một cách khách quan, công tâm, có tác động tích cực đối với đời sống xã hội. Giải quyết được câu hỏi này, Đảng, Nhà nước cần giải quyết vấn đề gốc, đồng thời có sự đổi mới cơ chế, chính sách phù hợp và kỷ cương đối với báo chí. Các cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản báo chí cần phải đối mặt và có biện pháp hiệu quả với sự suy thoái nghiêm trọng của một bộ phận làm báo hiện nay. Lực lượng làm báo phải được sàng lọc, thanh lọc, được đào tạo nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và luôn luôn soi mình giữ trọn đạo làm báo.