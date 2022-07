Đất nền tăng giá dù mức độ quan tâm giảm ở nhiều khu vực

(TBTCO) - Theo các chuyên gia bất động sản, trong quý II/2022 đất nền có mức độ quan tâm giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn được nhận định là loại hình bất động sản có triển vọng.

Mặt bằng giá rao bán đất nền vẫn tăng dù nhu cầu giảm

Ngày 7/7, Batdongsan.com.vn đã tổ chức công bố báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) quý II/2022. Báo cáo đã đưa ra các dữ liệu phân tích bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản và dự báo nửa cuối năm 2022; chỉ ra thay đổi của tâm lý người dân trong nửa cuối năm 2022 so với nửa đầu năm về thị trường bất động sản; thông tin về biến động giá, tỷ suất lợi nhuận của bất động sản so với các hình thức khác như tiết kiệm hay chứng khoán...

Theo ước tính của Batdongsan.com.vn, trong quý II/2022 đất nền tại miền Bắc và miền Nam có mức độ quan tâm giảm lần lượt là 16% và 12% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng mặt bằng giá rao bán vẫn tăng ở nhiều tỉnh so với trung bình giá 2021.

Sự kiện công bố báo cáo quý thị trường bất động sản quý II/2022 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư

Hà Nội chứng kiến nhu cầu tìm kiếm đất nền giảm đến 23% nhưng mặt bằng giá rao bán đất ở nhiều quận, huyện vùng ven tăng mạnh. Trong đó, đất nền huyện Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai tăng lần lượt tăng 31%, 27%, 20% so với trung bình giá năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức độ quan tâm đất giảm 11%. Tuy nhiên, giá rao bán đất nền trong quý II/2022 ở nhiều khu vực của thành phố đều tăng so với trung bình năm 2021, như quận 9 tăng 11%, Củ Chi tăng 8%, Nhà Bè tăng 4%.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết: Mặc dù quan tâm đến bất động sản có dấu hiệu “giảm nhiệt” tại nhiều tỉnh thành trong quý II/2022, nhưng trong ngắn hạn giá bất động sản sẽ khó có khả năng giảm. “Ngoài mục đích để ở với nhu cầu luôn hiện hữu, mục đích đầu tư sẽ hướng tới dài hạn. Vì vậy, tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác” - ông Nguyễn Quốc Anh nói.

Không gian xanh sẽ là xu hướng thiết yếu trong tương lai Các chuyên gia cũng chỉ rõ, không gian xanh đang và sẽ tiếp tục là xu hướng thiết yếu trong tương lai. Tùy tình huống cụ thể, người Việt sẽ lựa chọn giao dịch bất động sản với các nhóm đối tượng khác nhau. Sau Covid-19, người Việt đã quen thuộc với 1 vài công đoạn trực tuyến trong quá trình mua/bán bất động sản. Dù nhiều công nghệ mới có khả năng ứng dụng cao, kênh thông tin bất động sản vẫn đóng vai trò quan trọng nhất với người mua.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng giá bất động sản tăng hay không là nhu cầu của thị trường. 80% lượng giao dịch, tìm kiếm bất động sản tập trung tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tốc độ đô thị hóa từ hai đô thị này cao và đông dân cư, do đó nhu cầu về nhà ở vẫn cao.

Đối với loại hình chung cư cho thuê, các chuyên gia cũng đưa ra những con số đáng lưu ý, trong quý II/2022 mức độ quan tâm loại hình bất động sản này tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ước tính tăng lần lượt 33% và 23% so với cùng kỳ 2021, tăng 64% và 32% so cùng kỳ năm 2020.

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản cho thuê mảng văn phòng tăng 7%, nhà phố tăng 63%, chung cư tăng 18% so với cùng kỳ 2021. Cụ thể, đối với chung cư cho thuê tại Hà Nội, lượng quan tâm tăng chủ yếu ở khu vực ngoài trung tâm như huyện Gia Lâm tăng 13%, huyện Đông Anh tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Còn ở TP. Hồ Chí Minh, lượng quan tâm tăng nhiều nhất ở khu vực phía Đông như quận 2 tăng 36%, quận 1 tăng 13%, quận 7 tăng 10%.

Phân khúc cho thuê phục hồi mạnh

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn trong quý II/2022 cho thấy mức độ quan tâm bất động sản cho thuê ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ước tính tăng lần lượt 33% và 23% so với cùng kỳ 2021, tăng 64% và 32% so cùng kỳ năm 2020. Xét trên toàn quốc, ước tính nhu cầu tìm kiếm bất động sản cho thuê mảng văn phòng tăng 7%, nhà phố tăng 63%, chung cư tăng 18% so với cùng kỳ 2021.

Tỷ lệ lợi suất cho thuê chung cư tại Hà Nội và TP.HCM

Đối với chung cư cho thuê tại Hà Nội, lượng quan tâm tăng chủ yếu ở khu vực ngoài trung tâm như: huyện Gia Lâm tăng 13%, huyện Đông Anh tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Còn ở TP. Hồ Chí Minh, lượng quan tâm chung cư cho thuê tăng nhiều nhất ở khu vực phía Đông như: quận 2 tăng 36%, quận 1 tăng 13%, quận 7 tăng 10%. Giá rao bán cũng như nhu cầu tìm thuê căn hộ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng, lợi suất cho thuê loại hình này ở các đô thị lớn liệu có tăng tương ứng trong quý II/2022.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn thể hiện lợi suất cho thuê chung cư Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Nếu như năm 2020, lợi suất cho thuê căn hộ ở hai thành phố này lần lượt là 5,1% và 4,9% thì năm 2021 lợi suất cho thuê căn hộ tại Hà Nội chỉ còn 4,3% và TP. Hồ Chí Minh 4,1%.