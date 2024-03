Dầu ôliu ở các nước châu Âu ghi nhận mức tăng giá đáng kinh ngạc

(TBTCO) - Dầu ôliu, nguyên liệu quan trọng trong ẩm thực Địa Trung Hải, đang ghi nhận mức tăng giá đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở các nước Nam Âu. Đây là khu vực nổi tiếng về sản xuất loại dầu này.

Nhiều người dự đoán giá dầu ôliu trên thế giới sẽ tăng cao hơn nữa do hạn hán.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), giá dầu ôliu ở Bồ Đào Nha đã tăng 69,1% trong tháng 1/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức trung bình 50% trong EU. Để so sánh, lạm phát lương thực nói chung trên toàn khối là 4,8% trong tháng 1/2024.

Tại Tây Ban Nha, nước sản xuất dầu ôliu lớn nhất thế giới, giá đã tăng 62,9% trong tháng 1/2024 so với năm trước. Trên khắp EU, giá dầu ôliu đã tăng trong nửa cuối năm 2023 từ 37% trong tháng 8 lên 51% trong tháng 11, và là mức cao nhất.

Trong tháng 1/2024, mỗi quốc gia EU đều báo cáo mức lạm phát đối với dầu ôliu tăng đáng kể, trong đó Bồ Đào Nha báo cáo mức tăng cao nhất cùng với Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Romania chứng kiến mức tăng giá ít nhất trong EU (nhưng vẫn ở mức 13%), trong khi Thụy Sỹ, ở ngoài khối này, đứng vị trí cuối cùng. Eurostat không công bố bất kỳ dữ liệu nào cho Vương quốc Anh.

Phần lớn tình trạng lạm phát tăng cao đã xảy ra trong 2 năm qua và chủ yếu là do hạn hán và các đợt nắng nóng khắc nghiệt ở các quốc gia như Tây Ban Nha, nơi sản lượng ôliu giảm 50% trong năm 2023.

Thông thường, nhu cầu rất lớn ở các nước Địa Trung Hải đã đẩy giá lên cao hơn, và tại Tây Ban Nha, 80% dầu ôliu được sản xuất để xuất khẩu.

Nhiều người dự đoán giá dầu ôliu trên thế giới sẽ tăng cao hơn nữa do hạn hán đã ảnh hưởng đến niên vụ 2023/2024, bắt đầu từ ngày 1/10/2023. Các quan chức Tây Ban Nha dự kiến sản lượng dầu ôliu sẽ ở dưới mức 1 triệu tấn trong vụ thu hoạch thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Liên minh nông nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha, Cooperativas Agro-alimentarias, ước tính sản lượng sẽ tăng lên 755.000 tấn, nhưng vẫn dưới mức trung bình nhưng đây là sự cải thiện so với năng suất thấp kỷ lục là 664.033 tấn của niên vụ trước./.