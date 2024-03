Đầu tư hiệu quả giúp tăng năng lực vận tải thủy

Tổ chức giao thông khoa học, bảo đảm an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh, quá trình khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó 2 vụ TNGT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của chủ phương tiện. Quy mô mặt cắt ngang tuyến cao tốc nhỏ cùng với điều kiện địa hình dốc dọc lớn, nhiều sương mù che khuất tầm nhìn gây khó cho chủ phương tiện. Đặc biệt, xe tải nặng không đạt được tốc độ tối thiểu 60km/h, các xe sau chạy nối đuôi, làm giảm năng lực thông hành, làm ức chế cho xe chạy sau, dẫn tới vượt tại các điểm không được phép vượt gây hậu quả khôn lường. Từ những lý do trên, để giảm thiểu tai nạn, cần phân lượng xe có tải trọng lớn, xe khách trên 30 chỗ ngồi ra quốc lộ (QL) 1. Hiện QL1 chưa mãn tải nên đảm bảo đủ điều kiện phân luồng. Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh, cập nhật, bổ sung kịp thời đinh phản quang tim đường, biển cảnh báo chỉ dẫn mắt phản quang hệ thống hộ lan, giúp cảnh báo cho phương tiện. Cần nghiên cứu thời điểm xảy ra tai nạn để phân luồng giao thông vì hầu hết các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm. Đồng thời, nên bổ sung thêm ánh sáng, sóng điện thoại cho những điểm nguy cơ xảy ra tai nạn do đặc điểm thời tiết khu vực sương mù, dễ gây trơn trượt... Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhận định, từ thực tiễn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cần tổ chức giao thông đảm bảo khoa học, phát huy hiệu quả trong khai thác và đảm bảo an toàn giao thông. Hiện cao tốc Cam Lộ - La Sơn có lưu lượng đạt 9.500 xe quy đổi/ngày đêm, trong khi thiết kế của tuyến đường này chỉ có 9.200/ngày đêm. Lưu lượng trên tuyến QL1 hiện đạt 26.000 xe quy đổi/ngày đêm, thiết kế của tuyến đường này là 31.000 xe/ngày đêm nên chưa mãn tải, nghĩa là còn dư 6.000 xe/ngày đêm, Việc phân luồng phương tiện tải trọng lớn, xe khách trên 30 chỗ ra QL1 là phù hợp. Cùng đó, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa hình phức tạp, khí hậu sương mù ẩm ướt, độ dốc dọc liên tục thay đổi lớn. 2 yếu tố trên là các nguyên nhân cần thiết phải có sự phân luồng xe tải trọng lớn, xe khách trên 30 chỗ, giúp đảm bảo ATGT trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Vì vậy, đơn vị tư vấn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Khu Quản lý đường bộ 2 rà soát lại các số liệu đảm bảo độ chính xác và tính toán phương án phân luồng để tổ chức cắm biển phù hợp báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước khi triển khai chính thức.