Đề nghị xử lý 19 vụ việc sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác có nội dung lừa đảo

(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, (TT&TT) năm 2023 là năm điển hình, phát sinh các vụ việc sử dụng trạm BTS giả nhiều nhất trong những năm gần đây. Đơn vị đã đề nghị cơ quan công an xử lý 19 vụ việc sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác có nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Thanh tra Bộ TT&TT, Chánh Thanh tra Nguyễn Thành Chung cho biết, năm 2023 là năm điển hình, phát sinh các vụ việc sử dụng trạm phát sóng BTS giả nhiều nhất trong những năm gần đây.

Ngày 31/10/2023, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS chủng loại mới, lắp đặt trên xe ô tô. Ảnh: CTV

Trên thực tế, kêt từ đầu năm 2023 đến nay, trên cả nước liên tục xuất hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng các trạm thu phát sóng giả, mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng để lừa đảo người dùng di động.

Mới đây nhất, còn có tình trạng kẻ lừa đảo sử dụng các trạm BTS giả để gửi tin nhắn mạo danh brandname công ty điện lực, đề nghị người dân thanh toán tiền điện.

Các thiết bị BTS giả mạo thường nhập lậu vào Việt Nam qua con đường tiểu ngạch. Những thiết bị này có kích thước rất nhỏ gọn. Khi thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng thường sử dụng những trạm BTS giả trên những phương tiện di động như ô tô, xe máy. Đây là những đặc điểm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm.

Trước thực trạng trên, Bộ TT&TT đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Công thương, Bộ Tài chính, cơ quan hải quan... nhằm kiểm soát, không cho phép thiết bị BTS giả được bán trên các sàn thương mại điện tử và đưa vào Việt Nam.

Kết quả, trong năm 2023, Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan như Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an, Sở TT&TT: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Sở TT&TT các tỉnh để tiến hành ngăn chặn kịp thời, chuyển hồ sơ sang công an xử lý đối với 19 vụ việc theo quy định của pháp luật.