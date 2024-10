Đề xuất giảm tới 30% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bão số 3

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thêm nguồn lực ứng phó với những khó khăn, thách thức, đồng thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3, dự phòng các kịch bản về thiên tai có thể ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và gửi xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2024, với mức giảm đề xuất là 15% hoặc 30%.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3. Ảnh tư liệu

Áp dụng với cả trường hợp không thuộc đối tượng được miễn, giảm

Bộ Tài chính cho biết, theo dự báo thời gian tới, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, sự phục hồi của các đối tác thương mại lớn còn chậm gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực. Trong nước, khó khăn, thách thức của nền kinh tế nhiều hơn thuận lợi. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương chậm lại, GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, việc giảm tiền thuê đất không phải bây giờ mới thực hiện. Thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020, 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

“Việc giảm tiền thuê đất đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thể sử dụng số tiền được giảm để phục vụ cho các hoạt động mà không phải đi vay ngân hàng, do vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tương đối lớn” - ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh.

Trước những khó khăn, thách thức của năm 2024, nhất là thời gian qua, tại các tỉnh miền Bắc đã chịu hậu quả nặng nề của bão số 3 và hoàn lưu bão, tại dự thảo Nghị định giảm tiền thuê đất năm 2024, Bộ Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tính tại thời điểm người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định) dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ít ảnh hưởng đến số thu, nhưng tác động lớn tới việc phục hồi

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án giảm tiền thuê đất là giảm 15% hoặc giảm 30% trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 theo quy định của pháp luật. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2024 và tiền chậm nộp (nếu có). Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo Nghị định vào khoảng 2.000 - 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của năm 2024 nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dự toán thu NSNN năm 2024 sẽ đạt và vượt. Vì vậy, theo Bộ Tài chính, số tiền thuê đất giảm theo chính sách này không ảnh hưởng đáng kể đến số thu NSNN nói chung, nhưng lại tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, doanh nghiệp.

Ngoài ra, để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; hạn chế tình trạng xin cho khi phải đi xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Chính phủ thành phần hồ sơ chỉ gồm 2 loại văn bản: Giấy đề nghị giảm và quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời quy định, người nộp tự khai, tự nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung khi đề nghị giảm tiền thuê đất. Để đảm bảo thuận lơi cho việc kịp thời thu, nộp tiền thuê đất vào NSNN, người nộp có thể nộp bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật.