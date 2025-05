Đề xuất sửa danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

(TBTCO) - Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa bàn cấp xã thuộc tỉnh để áp dụng cụ thể mức lương tối thiểu vùng

Trong đó, về nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền nhận:

+ Báo cáo của doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động.

+ Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 56 của Bộ luật Lao động.

+ Nhận thông báo đóng cửa tạm thời nơi làm việc theo quy định tại Điều 205 của Bộ luật Lao động

Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa bàn cấp xã thuộc tỉnh để áp dụng cụ thể mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đề xuất danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV như sau:

a) Vùng I và vùng II, gồm: các xã phường thuộc Thành phố Hà Nội.

b) Vùng I, vùng II và vùng III, gồm: các xã phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hải Phòng.

c) Vùng II, vùng III và vùng IV, gồm: các xã phường thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và các thành phố Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

d) Vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV, gồm: các xã phường thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh.

đ) Vùng III và vùng IV, gồm: các xã phường thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của từng địa bàn xã, phường để lựa chọn và quyết định áp dụng mức lương tối thiểu cụ thể theo vùng đối với xã, phường; bảo đảm mức lương tối thiểu trên địa bàn đơn vị hành chính cấp cơ sở không thấp hơn mức lương tối thiểu tương ứng với địa bàn do Chính phủ quy định hàng năm."

Bãi bỏ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.