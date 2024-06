“Đi ngang” có thể là xu thế chủ đạo của thị trường chứng khoán tháng 6

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tháng 5/2024 đã diễn ra khá tích cực và có thể khẳng định là không có “Sell in May”. Chỉ số VN-Index đã hồi phục khá tốt sau tháng giảm mạnh trước đó và thanh khoản vẫn nhịp tích cực nhờ dòng tiền nội. Nhiều nhận định cho thấy, thị trường tháng 6 sẽ duy trì diễn biến tương tự như tháng 5 và nhiều khả năng sẽ “đi ngang”.

Dòng tiền khối nội vẫn là chủ lực hỗ trợ thị trường chứng khoán tháng 6. Ảnh: Duy Dũng

Không có “Sell in May”

Thị trường chứng khoán tháng 5/2024 đã kết thúc với diễn biến tích cực hơn và tiếp tục là một năm không có “Sell in May”. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5/2024 đạt 1.261,72 điểm, tăng 53,2 điểm, tương đương 4,3% so với phiên cuối tháng 4. So với đáy xác lập trong ngày 19/4/2024 ở mức 1.174,85 điểm, chỉ số VN-Index đã tăng +86,87 điểm, tăng +7,4%.

Theo nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng và thị trường đi vào vùng trũng thông tin, chỉ số VN-Index đã có một tháng hồi phục tích cực. Trên thực tế, chỉ số không chỉ tăng mà còn tiến dần trở lại vùng đỉnh cũ và có phiên đóng cửa trên mốc kháng cự 1.280 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán trong nước cũng giữ được mức khá. Thị trường đã chứng kiến nhiều phiên giao dịch “tỷ đô” trong tháng 5 và động lực chính vẫn nhờ vào dòng tiền nội. Nốt trầm của thị trường chứng khoán tháng 5 là diễn biến dòng tiền ngoại. Theo đó, khối ngoại tiếp tục có tháng bán ròng rất mạnh trong tháng 5. Tính lũy kế từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng trên mốc 30 nghìn tỷ đồng, vượt con số bán ròng của năm trước.

Theo ông Trần Đức Anh – Giám đốc Kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau tháng phản ứng có phần hơi thái qua dẫn tới điểm số giảm sâu trong tháng 4, thị trường chứng khoán tháng 5 đã hồi phục tích cực hơn. Chỉ số VN-Index đã hồi phục ở mức khá tốt khi tâm lý nhà đầu tư trấn tĩnh lại và mặt bằng giá cũng đã về mức hấp dẫn hơn.

Tháng 6, khả năng cao thị trường đi ngang

Thị trường chứng khoán tháng 6 được nhiều dự báo cho rằng, sẽ diễn biến tương tự như thị trường tháng 5. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán tháng 6 dự kiến sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố vĩ mô.

Cụ thể, thị trường chứng khoán tháng 6 sẽ đón nhận thêm nhiều thông tin nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư. Đầu tiên, ngày 6/6 tới, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến cắt giảm lãi suất sẽ là một thông tin quan trọng. Tiếp đó, ngày 7/6, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index và ngày 21/6, các quỹ ETF trên sẽ hoàn tất cơ cấu toàn bộ danh mục.

Một thông tin được giới đầu tư toàn cầu chú ý là ngày 12/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ họp để bàn về tình hình lãi suất. Nhiều nhận định cho thấy, FED sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tới, tuy nhiên, nhà đầu tư luôn chờ đợi thông điệp của cơ quan này về đợt giảm lãi suất sẽ được tiến hành lúc nào.

Đối với thông tin trong nước, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đang diễn ra và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Các vấn đề quan trọng của đất nước đã và sẽ tiếp tục được quyết định và từ đó sẽ hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng hơn.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia cho rằng, thị trường tiền tệ tháng 6 vẫn là một ẩn số, đặc biệt là tỷ giá và thị trường vàng. Tuy nhiên, khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tốt lên và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, tình hình tỷ giá và giá vàng sẽ bình ổn hơn trong thời gian tới.

Cùng với đó, mặc dù lãi suất huy động đã rục rịch tăng ở các ngân hàng thương mại, nhưng mức tăng không lớn và chưa tác động nhiều tới dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, chủ trương tiếp tục giảm lãi suất cho vay đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rõ, vì thế, điều này kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, Quốc hội cũng đã thông qua việc kéo dài chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng cũng kỳ vọng tạo sức cầu cho nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Dòng tiền trên thị trường cũng được dự báo sẽ duy trì ở mức ổn định và chủ yếu đến từ dòng tiền trong nước. “Sự đột biến về thanh khoản có thể chưa xuất hiện trong tháng 6, đặc biệt là dòng tiền lớn vẫn ở trạng thái quan sát hoặc giải ngân nhỏ giọt. Thị trường cần có thêm các tín hiệu rõ ràng hơn trong trung hạn thì mới thu hút dòng tiền lớn tham gia” – một chuyên gia chia sẻ với phóng viên TBTCVN.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – nhà sáng lập Finpeace cho rằng, thị trường chứng khoán tháng 6 khả năng sẽ đi ngang. Chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.193 - 1.293 điểm. Như vậy, trong trường hợp thị trường rung lắc điều chỉnh về đáy 1.193 điểm thì đây cũng là mức đáy cao hơn đáy trước. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ đi ngang nhưng trong xu thế đi lên.

Dự báo về thị trường tháng 6/2024, chuyên gia của Công ty Chứng khoán VPBankS (VPBankS) cho biết, chỉ số VN-Index hiện đang ở hai vùng giao dịch rất quan trọng, vùng kháng cự 1.290 điểm và ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm.

"Thông thường ở Việt Nam, xét theo tính chu kỳ những năm qua, diễn biến thị trường tháng 6 thường đi theo tháng 5. Khi tháng 5 tăng giá thì tháng 6 cũng tăng và ngược lại. Do đó, có thể kỳ vọng sau khi có tháng 5 tăng mạnh vừa qua với mức tăng khoảng 4,8%, thị trường tháng 6 cũng sẽ tăng với mức tăng từ 2% - 4%" – chuyên gia của VPBankS cho hay.

Tuy vậy, theo đại diện VPBankS, mặc dù thị trường tháng 6 sẽ theo xu hướng đi lên, song diễn biến sẽ vẫn xuất hiện các nhịp giằng co và khó tạo đột biến tăng mạnh.