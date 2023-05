Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

(TBTCO) -

Tuần qua ( 22/5 - 26/5/2023 ), chỉ số VN-Index tiếp tục có một tuần diễn biến giằng co trong biên độ hẹp, đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.063,76 điểm, giảm nhẹ -3,31 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm nhẹ và duy trì ở mức khá, đạt 61.720 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 12.344 tỷ đồng/phiên, thay đổi không đáng kể so với tuần trước.