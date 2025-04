Diễn biến trái chiều về giá căn hộ tại thị trường Hà Nội

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Long An thông tin, do không thuộc khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng… nên tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà tại dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).