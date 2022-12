Diễn đàn Kinh tế Việt Nam: Thảo luận các kịch bản cho năm bản lề 2023

(TBTCO) - Ngày 17/12 tới, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Năm 2023 là năm bản lề vô cùng quan trọng

Với mục tiêu góp phần triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời, cung cấp thêm luận cứ cho Chính phủ trong xây dựng và triển khai Nghị quyết đầu năm 2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên lần này sẽ thảo luận, làm rõ về đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Theo chương trình, Diễn đàn có quy mô bao gồm 1 phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào buổi chiều ngày 17/12/2022; 4 hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương đồng chủ trì tổ chức vào buổi sáng ngày 17/12/2022.

Diễn đàn được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế đa phương và đại sứ quán, lãnh sự quán một số nước, các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, năm 2022 Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt từ 8 - 8,2%. Tuy nhiên, năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, mà nổi bật nhất là sự suy giảm kinh tế trên toàn cầu, cùng với đó là những vấn đề nội tại chưa được giải quyết, như những bất ổn trên thị trường tài chính, thị trường bất động sản… Trong khi đó, năm 2023 là năm bản lề vô cùng quan trọng để thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Do đó, tại diễn đàn này, bên cạnh việc làm rõ được bài học kinh nghiệm, chúng ta cũng phải nhận diện rất rõ những khó khăn, thách thức và cả những cơ hội trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như thực hiện các nghị quyết của Đảng.

“Phải phân tích làm rõ được từ những dự báo về tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế, dự báo được các kịch bản cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó đề ra các cơ chế, chính sách, các giải pháp để hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vượt qua các khó khăn thách thức từ nội tại, cũng như do bối cảnh, diễn biến phức tạp của thế giới đặt ra để đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước như Đại hội Đảng XIII đã thông qua” - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Đề xuất các giải pháp, chính sách để vượt qua thách thức trong năm 2023

Phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện lãnh đạo Quốc hội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng chủ trì.

Phần trình bày của phiên này gồm 5 báo cáo chính: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022 và định hướng điều hành 2023 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày; Triển vọng kinh tế thế giới 2023 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam do Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày; Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam 2023 qua đánh giá phản ứng chính sách vĩ mô của các nước và dự báo viễn cảnh kinh tế Châu Á 2023 do Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam trình bày; Ổn định tài chính, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế 2023 do Chủ tịch Quỹ VinaCapital trình bày; Tăng tốc đầu tư công và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 do Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam trình bày.

Trong phần thảo luận, các diễn giả sẽ làm rõ các kết quả tiêu biểu và bài học rút ra từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm 2022; nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức (trong nước và từ bên ngoài) mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023; dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023; đề xuất, khuyến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nắm bắt và cụ thể hóa cơ hội, vượt qua các khó khăn và thách thức để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong năm 2023.

4 hội thảo chuyên đề của Diễn đàn sẽ diễn ra sáng 17/12 bao gồm: Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì .

Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đồng chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm ngẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì.