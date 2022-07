Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị cần có chính sách nới trần nợ công. Bộ Tài chính cho rằng, việc huy động nợ công cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới cần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, bền vững ngân sách và nợ công trong trung, dài hạn.

Bộ Tài chính cho biết, tại kế hoạch tài chính ngân sách và vay trả nợ công 5 năm 2021-2025, Quốc hội phê duyệt mức trần nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo an toàn nợ công khoảng 55% GDP và nợ chính phủ khoảng 45% GDP; chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm không quá 25%.

Quốc hội đã phê duyệt tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 là 3,068 triệu tỷ đồng, bội chi NSNN bình quân cả giai đoạn là 3,7% GDP. Theo đó, đến năm 2025 chỉ tiêu nợ công dự báo khoảng 45,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 41,6% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN cao nhất cả giai đoạn rơi vào năm 2021 là khoảng 24,8%.

Điều hành nợ công phải đảm bảo an toàn, bền vững. Ảnh: TL.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, đi đôi với việc đảm bảo ổn định vĩ mô nền kinh tế. Chương trình này bao gồm các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Điều kiện thực thi chương trình phải đảm bảo sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Trong trường hợp nâng mức bội chi NSNN để bổ sung nguồn phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 sẽ làm tăng tương ứng dư nợ công, nợ chính phủ và ảnh hướng tới các chi tiêu an toàn nợ được Quốc hội phê duyệt.

Theo đó chỉ tiêu nợ chính phủ so với GDP tiến sát, có khả năng vượt ngưỡng an toàn được Quốc hội phê duyệt (45%). Trường hợp tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra hay xảy ra các cú sốc vĩ mô đòi hòi phải tiếp tục nới lỏng chính sách tài khóa, các chỉ tiêu an toàn nợ có khả năng vượt các mức ngưỡng quy định, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng bền vững nợ, an ninh tài chính quốc gia.

Kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn trước là việc tăng bội chi, nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ, mở rộng bảo lãnh Chính phủ để chống suy giảm kinh tế trong giai đoạn 2008-2011 đã khiến cho quy mô nợ công tăng nhanh, tốc độ tăng bình quân lên đến 18,1%/năm giai đoạn 2011-2015, tạo ra vòng xoáy đảo nợ và áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 07-NQ/TW để từng bước kiềm chế tốc độ tăng nợ công giai đoạn 2016-2020.

Do đó, việc huy động nợ công cho chương trình trong thời gian tới cần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, bền vững NSNN, nợ công trong trung, dài hạn./.