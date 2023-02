(TBTCO) - Sáng ngày 18/2, tại Sân bóng đá Đại học Y, đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Hội thao chào xuân Quý Mão năm 2023, với 2 môn thi đấu là đá bóng và kéo co.

Tham dự lễ khai mạc Hội thao chào xuân Quý Mão năm 2023 có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc, Trưởng ban phong trào Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thành Công, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn, cùng hơn 100 vận động viên và cổ động viên đến từ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

Được biết, đây là hoạt động của tuổi trẻ Bộ Tài chính thi đua lập thành tích hướng tới Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025).

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Đức Minh

Hội thao này nhằm tiếp tục tạo ra sân chơi thiết thực và bổ ích cho các đoàn viên thanh niên. Động viên đoàn viên thanh niên tiếp tục rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tích cực tập luyện thể dục thể thao theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đoàn, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao của Bộ Tài chính trong hơn 15 năm qua.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đoàn, để từ đó tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở Đoàn trong trụ sở Bộ Tài chính, cùng nhau phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng phong trào hành động ngày càng sôi nổi.

Hội thao đã diễn ra rất sôi nổi và thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng và đội kéo co. Cụ thể: Giải Ba thuộc về Đội bóng liên quân 1 và đội kéo co của Cục Tin học và Thống kê tài chính; Giải Nhì được trao cho Đội bóng liên quân 3 và Đội kéo co liên quân 3; Giải Nhất và Cup thuộc về đội bóng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Đội kéo co liên quân 1.

Một số hình ảnh tiêu biểu của hội thao:

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc.

Đội bóng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Đội bóng liên quân 3

Đội liên quân 4

Đội bóng liên quân 1

Một pha phòng ngự ấn tượng.

Các màn kéo co kịch tính.

Giải Nhất môn kéo co thuộc về Đội liên quân 1