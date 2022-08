(TBTCO) - Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang triển khai nhiều dự án dài hạn vì cộng đồng. Nhiều dự án đã được đón nhận rộng rãi, góp phần lan tỏa thông điệp gắn kết cộng đồng hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đuổi những dự án dài hạn

Điển hình như Prudential Việt Nam, doanh nghiệp này luôn quyết tâm theo đuổi những dự án mang tính dài hạn trong lĩnh vực giáo dục và an toàn cho trẻ em. Trong đó, nổi bật và tạo được hiệu ứng đón nhận rộng rãi là chương trình giáo dục quản lý tài chính thông minh “Cha-Ching” và dự án “Đến trường an toàn”.

Trước đó, bất chấp những trở ngại do dịch bệnh, chương trình giáo dục tài chính “Cha-Ching” và “Đến trường an toàn” vẫn duy trì đều đặn với các hoạt động giảng dạy, tập huấn trên nền tảng trực tuyến, ngoài phạm vi nhà trường. Không chỉ tập trung cho trẻ em, trước một vấn đề mang tính xã hội là già hóa dân số tại Việt Nam, Prudential Việt Nam đã khởi xướng dự án truyền thông "Tự do tuổi 50" và thực hiện nghiên cứu ở phạm vi quốc gia về “Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già” cùng với Viện Khoa học lao động xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Viện Nghiên cứu y - xã hội học.

Dự án hướng tới mục tiêu góp phần đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy việc chuẩn bị cho tuổi già, hướng đến đạt được “già hóa chủ động” hay “già hoá thành công” trong những thập kỷ tới. Ở góc độ nâng cao nhận thức cho người dân, dự án đặt mục tiêu khơi gợi ý thức và sự chuẩn bị về tài chính, sức khoẻ, tinh thần và gắn kết xã hội để mỗi người hướng đến cuộc sống tuổi già độc lập.

Một tên tuổi khác là AIA Việt Nam, những tháng đầu năm 2022 công ty này đã tiến hành một chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng hết sức ý nghĩa trên toàn quốc như: Hành trình cuộc sống, trao tặng phòng học, sóng và máy tính cho em và chương trình Vì một hành tinh xanh.

“Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” hướng đến mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng. Ảnh: Hà Phan

Theo đó, ngay khi các hoạt động dần trở lại trong trạng thái bình thường mới, AIA Việt Nam đã tiếp tục tổ chức chuỗi Hành trình cuộc sống và các sự kiện trao tặng xe đạp tại Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Vĩnh Long và Khánh Hòa. Hơn 550 chiếc xe đạp, 23 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, 10 máy tính bảng iPad, hàng trăm bộ dụng cụ học tập và quà đã được trao tặng. Được phát động từ năm 2014, tính đến thời điểm này Hành trình cuộc sống đã trao hơn 20.000 chiếc xe đạp, 600 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, mỗi hợp đồng mệnh giá 20 triệu đồng cho các trẻ em nghèo của hơn 50 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Song song với các hoạt động hướng về trẻ em khó khăn trên cả nước, từ năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, AIA Việt Nam đã phát động chương trình “Vì một hành tinh xanh”, với mục tiêu mỗi năm trồng mới tối thiểu 10 nghìn cây xanh trong vòng 5 năm.

“Sau các sự kiện trồng mới 10.000 cây xanh tại rừng phòng hộ Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) trong năm 2021, những tháng đầu năm 2022, AIA Việt Nam đã tham gia trồng mới hơn 4 nghìn cây xanh tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, Nam Định” - đại diện AIA Việt Nam chia sẻ.

Đại diện Dai-ichi cho biết, nhằm lan tỏa rộng rãi hơn nữa thông điệp “Khỏe để kết nối, Khỏe để yêu thương” đến cộng đồng, tiếp theo thành công của sự kiện kết nối tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6/2022 vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục tổ chức sự kiện kết Nối “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng, TP. Đà Nẵng. Đây là sự kiện gắn kết thứ hai của Giải đi/Chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022”. Với mỗi km người tham gia đạt được, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đóng góp 1.000 đồng, hướng đến mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng và người dân

Ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, doanh nghiệp phải tạo được những điều kiện để phát triển bền vững cho những đối tượng có liên quan, bao gồm nhân viên, đối tác, khách hàng, người dân địa phương và cộng đồng. Tập đoàn Prudential đang phát triển bền vững dựa trên chuẩn ESG, bao gồm các tiêu chuẩn về môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị doanh nghiệp (Governance). Tại Việt Nam, chúng tôi cam kết giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và xuyên suốt hành trình hơn 20 năm qua, chúng tôi đều nỗ lực thực hiện cam kết này”.

Trong suốt 15 năm qua, bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam tiên phong khởi xướng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa, với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 57 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng tổ chức sự kiện kết Nối “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” tại TP. Đà Nẵng. Đây là sự kiện tiếp nối cho chuỗi các hoạt động gắn kết, góp phần kích hoạt không khí sôi nổi và hứng khởi của Giải “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng, những khoảnh khắc đẹp, tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết từ sự kiện hôm nay và của “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022” luôn là nguồn cảm hứng để ngọn lửa yêu thương sẽ tiếp tục được thắp sáng ở những hành trình kế tiếp”.

Được biết, trong năm 2021, vượt qua khó khăn thử thách do đại dịch Covid-19, Giải đã được khởi xướng thành công với gần 16.000 thành viên tham gia, vinh dự được trao Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam là giải chạy có tổng số km dài nhất Việt Nam (2.315.814 km) và đạt mục tiêu gây quỹ ấn tượng 5 tỷ đồng.

Đại diện AIA Việt Nam cho biết, sự kiện ý nghĩa này sẽ được thực hiện xuyên suốt 2022 cùng với sự góp sức từ đội ngũ tư vấn và khách hàng của AIA Việt Nam, góp sức tạo nên những khu rừng xanh Việt Nam.

Tập đoàn AIA cũng đang nỗ lực triển khai loạt kế hoạch hướng đến giảm phát thải ròng khí nhà kính “về 0” vào năm 2050 bằng những hành động nhanh chóng và quyết liệt. AIA vừa thoái hết vốn chủ sở hữu lẫn lợi tức cố định khỏi các doanh nghiệp khai thác than và nhiệt điện than, trước hạn 7 năm.