Doanh số bán ô tô tháng đầu năm tăng 16% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Trong tháng 1/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô của các đơn vị thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 30.742 xe, mặc dù có giảm 34% so với tháng 12/2021, nhưng so với tháng 1/2021 đã tăng 16%.

Cụ thể, trong tháng 1, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.742 xe, bao gồm 25.279 xe du lịch, 5.177 xe thương mại và 286 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 44% và xe chuyên dụng giảm 53% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.782 xe, giảm 31% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.960 xe, giảm 38% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1/2022 tăng 16% so với 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 24%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 2% so với năm 2021. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 23% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Ranger-dòng xe được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: Nguyễn Vân

Dẫn đầu doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam trong tháng 1/2022 tiếp tục là Hyundai khi doanh số đạt 7.428 xe. Trong đó, mẫu xe Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất của thương hiệu với 2.398 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 33,3% so với cùng kì năm 2021.

Đáng chú ý, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được ra mắt cuối tháng 12/2021 cũng ghi nhận số bán hàng đáng khích lệ với 1.256 xe bán ra, tăng trưởng 12,4% so với tháng 12/2021 và 201,3% so với cùng kì năm 2021.

Tiếp đến là thương hiệu Toyota với 6.582 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2022, mẫu xe Corolla Cross và Vios nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là đạt 1.715 xe và 1.446 xe.

Đáng chú ý, mẫu xe Toyota Raize nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước khi ghi nhận hơn 4.700 đơn đặt hàng kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2021 cho tới tháng 1/2022.

Xếp thứ 3 toàn thị trường ô tô trong tháng 1/2022 là thương hiệu xe Kia với 5.445 xe bán ra. Trong đó, hai mẫu xe đóng góp chủ lực vào doanh số chung của hãng là Kia Seltos (doanh số 1.450 xe) và Kia K3 (doanh số 1.115 xe). Mẫu SUV hạng sang ra mắt hồi cuối năm 2021 là Kia Carnival cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng cao với 900 xe.

Bảng xếp hạng 10 thương hiệu có doanh số xe cao nhất trong tháng 1/2022:

Xếp hạng Thương hiệu Doanh số tháng 1/2022 1 Hyundai 7.428 xe 2 Toyota 6.582 xe 3 Kia 5.445 xe 4 Honda 3.771 xe 5 Mitsubishi 3.581 xe 6 Mazda 3.279 xe 7 VinFast 2.103 xe 8 Peugeot 1.174 xe 9 Ford 1.023 xe 10 Isuzu 804 xe

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng là thương hiệu xe Honda với 3.771 xe. Hai mẫu xe đóng góp tới 2/3 doanh số chung của hãng trong cả tháng là Honda CR-V (doanh số 1.078 xe) và Honda City (doanh số 1.745 xe)...

Đáng chú ý các sản phẩm của thương hiệu Ford vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng (đặc biệt là dòng xe bán tải), đứng trong 10 thương hiệu có doanh số bán xe cao trên thị trường tháng 1/2022./.