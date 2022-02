Đón lộc may mắn đầu năm khi gửi tiết kiệm tại ABBANK

(TBTCO) - Mừng xuân Nhâm Dần với nhiều may mắn và tài lộc, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) triển khai chương trình khuyến mại đầu năm “Gửi tiền đầu xuân – An phúc cả năm” với nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho các khách hàng đến gửi tiết kiệm tại quầy.

Cụ thể, theo chương trình “Gửi tiền đầu xuân – An phúc cả năm”, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại các quầy giao dịch của ABBANK với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và không tất toán trước hạn sẽ được nhận ngay những quà tặng may mắn đầy tiện ích từ ABBANK với giá trị lên đến 650.000 đồng. Đón lộc may mắn đầu năm khi gửi tiết kiệm tại ABBANK Tương ứng với mức tiền gửi và kỳ hạn gửi, khách hàng có thể lựa chọn cho mình 01 phần quà trong số 2 nhóm quà tặng: Quà tặng “Trở về” (gồm: áo mưa, mũ bảo hiểm, bộ khăn tắm, bộ bình cốc, bộ đồ ăn, vali kéo), và quà tặng “Sum vầy” (gồm: bấm móng tay, bình đựng nước, bộ cốc, bình giữ nhiệt, nồi dưỡng sinh, vali kéo). Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 15/3/2022. Thông tin chi tiết tại website ABBANK: https://www.abbank.vn/uu-dai/gui-tien-dau-xuan-an-phuc-ca-nam.html

Ngọc Linh