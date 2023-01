Đón xuân mới với niềm vui kép

Kết quả thu ngân sách 10 năm (giai đoạn 2011 - 2022) Thống kê kết quả thu ngân sách 10 năm (giai đoạn 2011 - 2022) của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, năm 2011 số thu vượt 36,3% so với dự toán; năm 2012 vượt 16,2% dự toán; năm 2013 vượt 25,5% dự toán; năm 2014 vượt 34,7% dự toán; năm 2015 vượt 25,6% dự toán; năm 2016 vượt 42,3% dự toán; năm 2017 vượt 45,4% dự toán; năm 2018 vượt 70,4% dự toán; năm 2019 vượt 58,9% dự toán. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã “lội ngược dòng” để hoàn thành vượt mức dự toán, với số thu năm 2020 vượt 36,7% dự toán, tăng trưởng 11,3% so với cùng kỳ; năm 2021, vượt 126,4% dự toán, tăng trưởng 66,9% so với cùng kỳ; năm 2022 vượt 30,7% dự toán.