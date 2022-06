Đồng Nai: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 7%

Ngày 29/6, Cục Thống kê Đồng Nai họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 112,8 ngàn tỷ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh họp báo do Cục Thống kê Đồng Nai tổ chức. Ảnh: CTV

Mức tăng trưởng GRDP này của Đồng Nai đạt mục tiêu đề ra (6,5-7%) và là mức cao trong số các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ.

Theo phân tích của Cục Thống kê Đồng Nai, nguyên nhân mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh có được là do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, sản xuất kinh doanh dần phục hồi; thị trường xuất khẩu thuận lợi, hợp đồng xuất khẩu tăng khá; nhu cầu sử dụng hàng hóa từ thị trường trong nước kích thích nền sản xuất, cung ứng hàng hóa phát triển.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt hơn 13,2 tỷ USD và tăng 13% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt trên 10 tỷ USD. Như vậy, 6 tháng đầu năm Đồng Nai xuất siêu hơn 3,15 tỷ USD, bình quân mỗi tháng xuất siêu 500 triệu USD.

Cũng theo đánh giá của Cục Thống kê Đồng Nai, mặc dù sản xuất kinh doanh hồi phục nhưng tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nói chung vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trên thế giới, những bất ổn về chính trị, xung đột Nga - Ukraine đã khiến cho các mặt hàng xăng dầu liên tục “lập đỉnh” về giá.

Cùng với đó, nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khan hiếm, giá cả lại tăng cao, chuỗi cung ứng hàng hóa vẫn bị đứt đoạn… khiến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp có doanh thu và sản lượng cao hơn nhưng chi phí đầu vào lớn, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của Đồng Nai so cùng kỳ tăng 3,11%. Trong đó có nhóm giao thông tăng cao nhất (+19,59%) do giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước tiếp tục tăng cao; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng (+3,33%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,83%. Các ngành còn lại có chỉ số giá tăng thấp hoặc giảm so cùng kỳ./.