Dòng tiền lại rục rịch quay trở lại với vàng

Giá vàng tháng 1/2024 tăng 2,55% Theo báo cáo của Tống cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 01/2024 tăng 2,55% so với tháng 12/2023 và tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó theo báo cáo tháng 12/2023 của cơ quan này, chỉ số giá vàng tháng 12/2023 tăng 3,98% so với tháng trước; tăng 13,13% so với cùng kỳ năm trước.