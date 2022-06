FAO: Giá lương thực trên thế giới giảm 2 tháng liên tiếp

(TBTCO) - Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) vừa cho biết, giá lương thực thế giới trong tháng 5 đã giảm bớt dù giá ngũ cốc và thịt đều tăng. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá lương thực giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3 vừa qua.

Theo FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong vụ mùa năm 2022-2023 sẽ giảm 16 triệu tấn

Cụ thể, chỉ số giá lương thực đã giảm từ 158,3 điểm trong tháng 4 xuống còn 157,4 điểm. Dù ít hơn so với tháng trước, song chỉ số giá lương thực trong tháng 5 vẫn cao hơn 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là do quan ngại về ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong vụ mùa năm 2022-2023 sẽ giảm 16 triệu tấn so với mức kỷ lục 2,784 tỷ tấn trong năm 2021. Đây là lần giảm đầu tiên trong 4 năm. Chỉ số giá ngũ cốc tăng 2,2%, trong đó giá lúa mỳ tăng 5,6% so với tháng trước. So với năm ngoái, giá lúa mỳ đã tăng tới 56,2%. Theo FAO, nguyên nhân khiến giá lúa mỳ tăng mạnh là do Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này và nguy cơ giảm sản lượng tại Ukraine. Trong khi đó, chỉ số giá dầu thực vật đã giảm 3,5% so với tháng 4, một phần là do Indonesia quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ.

Nhà kinh tế trưởng của FAO Maximo Torero Cullen nhận định các lệnh hạn chế xuất khẩu tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường và có thể dẫn đến xu hướng tăng giá và làm tăng nguy cơ biến động giá cả. Xu hướng giảm giá các loại hạt chứa dầu đã cho thấy tầm quan trọng của việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để hàng hóa xuất khẩu thông thương một cách suôn sẻ.

Trong khi chỉ số giá các sản phẩm từ sữa, đường và dầu thực vật đều giảm trong tháng 5, chỉ số giá thịt lại tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số giá các sản phẩm từ sữa đã giảm 3,5% so với tháng trước, với giá bột sữa giảm mạnh nhất do các rủi ro thị trường liên quan đến các lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Chỉ số giá thịt đã tăng 0,6% trong tháng 5, với giá thịt bò đã ổn định, xu hướng giảm giá thịt lợn được bù đắp bởi giá thịt gia cầm tăng lên.

Về sản lượng ngũ cốc toàn cầu, FAO dự báo sản lượng lúa mỳ, gạo, ngô sẽ giảm đi trong khi sản lượng cao lương và lúa mạch sẽ tăng lên. Các dự báo này được đưa ra dựa trên điều kiện mùa vụ và kế hoạch gieo trồng. Bên cạnh đó, FAO cũng dự báo việc tiêu thụ ngũ cốc trong vụ mùa năm 2022-2023 sẽ giảm 0,1% so với vụ mùa năm 2021-20211 xuống còn 2,788 tỷ tấn. Đây là lần giảm đầu tiên trong 20 năm./.