(TBTCO) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong số 612.283 thí sinh trúng tuyển đại học, có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1. Như vậy, có đến 117.795 thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống của bộ.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2023, cả nước có 1.002.100 thí sinh tốt nghiệp THPT. Trong số này, 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học (chiếm 65,9% số dự thi).

So với 2022, năm nay dù số thí sinh thi tốt nghiệp THPT giảm, nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vẫn tăng 4,56%. Chỉ riêng đợt 1, tỷ lệ trúng tuyển đại học lên tới 92,7% (tương đương 612.283 thí sinh).

Gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 đại học không nhập học. Ảnh: TL.

Trong đó, có 49,1% thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng 1. Số thí sinh trúng tuyển ở 3 nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9%; số thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1%.

Như vậy, nhìn vào số liệu trên có thể thấy, gần như thí sinh cứ đăng ký xét tuyển là trúng tuyển. Trung bình mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,74 nguyện vọng.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ, chiếm tỉ lệ 49,3% so với thí sinh tốt nghiệp THPT, 74,9% so với tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển và 80,8% so với tỷ lệ số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống. Năm 2022 tỷ lệ này lần lượt là 45,8%; 74,6% và 81,6%.

Các chuyên gia cho rằng, có nhiều lý do khiến thí sinh không chọn đăng ký vào đại học hay từ chối xác nhận nhập học, như: thay đổi mục tiêu tương lai, du học, học nghề, xuất khẩu lao động, đi làm ngay hay muốn nhập học vào trường khác bằng nguyện vọng bổ sung...

Theo quy định, trước 17 giờ ngày 8/9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở đào tạo có kế hoạch nhập học riêng và thông báo cho thí sinh qua email, số điện thoại hoặc giấy báo trúng tuyển. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường trúng tuyển.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ 00 ngày 8/9 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài). Sau thời gian này, thí sinh không xác nhận nhập học nếu không có lý do chính đáng, coi như không trúng tuyển.

Khi đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung vào các trường đại học. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.