(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 20/12 giảm 200 đồng/kg và đang dao động trong khoảng từ 39.800 - 40.600 đồng/kg.

Giá cà phê ngày (20/12) giảm 200 đồng/kg. Ảnh: Minh họa

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 39.800 đồng/kg-39.900 đồng/kg. Tỉnh ĐắkLắk, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.400 đồng/kg-40.500 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai giá cà phê đang ở mức 40.500 đồng/kg-40.600 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông, giá cà phê lần lượt đạt mức 40.600 đồng/kg, 41.500 đồng/kg. Tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2023 được ghi nhận tại mức 1.945 USD/tấn sau khi tăng 0,62% (tương đương 12 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 tại New York đạt mức 164,3 US cent/pound, giảm 0,06% (tương đương 0,1 US cent).