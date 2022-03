(TBTCO) - Giá cà phê thế giới hôm nay ngày 11/3/2022 lao dốc giảm mạnh, giá cà phê tại thị trường trong nước quay đầu giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay ngày 11/3: Thị trường thế giới lao dốc giảm mạnh. Ảnh: TL

Giá cà phê thế giới giao dịch hôm nay quay đầu giảm mạnh. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại sàn London giao tháng 3/2022 giảm mạnh xuống mức 2.233 USD/tấn, giảm mạnh 1,24% (tương đương 28 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại sàn New York giảm mạnh xuống 223,90 US cent/pound, giảm mạnh 2,84% (tương đương 6,55 US cent) tại thời điểm khảo sát.

Giá cà phê kỳ hạn trái chiều khi sàn Arabica New York điều chỉnh giảm khá mạnh sau phiên bật tăng quá nóng trước đó.

Thị trường cà phê thế giới vẫn đang chịu tác động mạnh mẽ từ xung đột Nga - Ukraine. Dù đã có 3 cuộc đàm phán ngoại giao giữa 2 nước được diễn ra nhưng căng thẳng vẫn chưa dịu đi.

Ngoài ra, giới đầu tư đang cẩn trọng quan sát các chính sách thay đổi của Fed trong cuộc họp tháng 3 này để đánh giá thị trường cà phê thời gian tới.

Thị trường suy đoán Fed sẽ không mạnh tay nâng lãi suất cơ bản USD trong phiên họp sắp tới như đã dự đoán trước đó, vì tình hình chiến sự tại Đông Âu hiện đang diễn ra khó lường.

Xu hướng giá vẫn chưa rõ ràng khi các nhà quan sát vẫn cho rằng phần lớn các nhà sản xuất chính vẫn còn đứng bên ngoài thị trường, vì lượng tồn kho dự trữ cũng không nhiều, trong khi thời tiết khô hạn ở miền Nam Brazil chỉ mới diễn ra trong thời gian ngắn.

Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 11/3 cho thấy, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 40.700 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 40.700 và 40.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 40.700 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 40.600 đồng/kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 40.700 đồng/kg.